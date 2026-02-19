19 de febrero de 2026 Inicio
El bodegón barato de Buenos Aires que hace focaccias gourmet

Ubicado en el corazón de Palermo, este rincón gastronómico rinde homenaje a las raíces italianas y sirve porciones abundantes para compartir.

Por
Un lugar para comer focaccia y pizza napoletana en la Ciudad de Buenos Aires.

Un lugar para comer focaccia y pizza napoletana en la Ciudad de Buenos Aires.

  • Nina Focaccia está estratégicamente ubicado en la esquina de Honduras 4000 y Medrano.
  • La Focaccina Gladiador une Italia y Argentina con vacío al disco en cocción de 6 horas.
  • La carta incluye opciones clásicas como pizza napoletana y un tiramisú ideal para compartir.
  • Es fácilmente accesible mediante la Línea D de subte y múltiples líneas de colectivo.

La Ciudad de Buenos Aires es, sin dudas, una de las capitales mundiales de la cocina italiana fuera de Italia. Desde la llegada de los primeros inmigrantes, la gastronomía porteña se nutrió de pastas, pizzas y otras recetas de origen italiano que hoy forman parte de nuestra identidad.

Un punto de encuentro para quienes buscan cocina casera con identidad.
En los últimos años, la fama de la focaccia fue creciendo hasta convertirse en uno de los platos en tendencia en la Ciudad. Esta pieza de panadería dejó de ser un simple acompañamiento para convertirse en la estrella de propuestas modernas que buscan rescatar la receta auténtica de las regiones de Liguria y la Toscana.

Ubicado en Palermo, Nina Focaccia es un lugar recomendado para probar una auténtica receta italiana. Con sus preparaciones, ofrecen una experiencia gastronómica que te transporta directamente al viejo continente a través de sus sabores.

Dónde queda Nina Focaccia

Nina Focaccia (3)

Nina Focaccia se encuentra en la calle Honduras 4000, en la intersección con la transitada Avenida Medrano, en Palermo. Se trata de una zona con una oferta gastronómica vibrante, con varias propuestas en las cercanías para un paseo por la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo pedir en Nina Focaccia

Este espacio se especializa en llevar la tradición italiana al siguiente nivel. Lo que realmente distingue al lugar es el resultadode su focaccia, con una corteza increíblemente crocante y un interior aireado, suave y húmedo gracias a un proceso de fermentación prolongada y una generosa dosis de aceite de oliva de primera calidad.

Nina Focaccia (2)

Para empezar la experiencia, la recomendación de la casa son las focaccias rellenas. La opción de stracciatella y prosciutto crudo es un clásico que nunca falla, equilibrando la cremosidad del queso con el toque salado del embutido. Otra gran elegida es la de mozzarella o stracciatella, mortadella con pistachos, tomates cherrys y pesto de la casa que destaca por la frescura de sus ingredientes.

La Focaccina Gladiador es la combinación perfecta entre la gastronomía italiana y la argentina. Lleva stracciatella, vacío al disco con pimientos y cebolla caramelizada de 6 horas de cocción. Además, la carta ofrece otro clásico de la gastronomía italiana: pizza napoletana. Se puede pedir tanto chica, de cuatro porciones, como en tamaño grande para compartir, y hay variedad de sabores para elegir.

Para cerrar la visita, no se puede ignorar el postre. El tiramisú de la casa está pensado para compartir y destaca por equilibrar a la perfección sus ingredientes.

Cómo llegar a Nina Focaccia

Para llegar a Nina Focaccia en transporte público, la estación de Subte más cercana es Bulnes (Línea D), ubicada a unas siete cuadras del lugar. Numerosas líneas de colectivo tienen paradas a pocos metros sobre la Av. Medrano o la Av. Córdoba, entre ellas las líneas 160, 168, 15, 109, 140 y 39.

Para quienes decidan ir en auto, el tránsito en esta zona de Palermo es constante pero fluido fuera de las horas pico. Al ser una esquina muy concurrida, estacionar en la calle puede ser complicado, pero se encuentran varios estacionamientos privados sobre la calle Honduras y en la Av. Medrano.

