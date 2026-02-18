Paro general: hasta qué hora funcionarán los trenes, subtes y colectivos El transporte se verá afectado por la huelga nacional del jueves 19 de febrero que anunció la CGT, en paralelo al debate de la reforma laboral en Diputados. La medida empezará a sentirse desde la noche de este miércoles. Por + Seguir en







La CGT ratificó la medida de fuerza por 24 horas en rechazo a la reforma laboral. Redes sociales

Tras la confirmación de la sesión en la Cámara de Diputados para tratar la reforma laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) activó el paro nacional para este jueves 19 de febrero.

A diferencia de otras medidas, esta es "sin movilización", aunque con un cese de todas las actividades y los servicios como el transporte, tras la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a la medida de fuerza. Esta decisión se hará sentir desde la noche del miércoles entre los usuarios del transporte público de pasajeros.

El paro está convocado por 24 horas, desde las 0 y hasta la medianoche, por lo que ya hay preparado un plan de contingencia de varios sectores para los trabajadores que tienen que volver a última hora del miércoles a su hogar.

Embed COMUNICADO: Paro nacional – Jueves 19 de febrero



La Confederación General del Trabajo convoca a un paro nacional de actividades de 00:00 a 24:00 hs.



La medida expresa el rechazo al proyecto de “modernización laboral” que se tratará en la Cámara de Diputados de la Nación y la… pic.twitter.com/Gh5HzD3zzt — CGT (@cgtoficialok) February 18, 2026 Paro general: cómo funcionará el transporte público Los colectivos no prestarán servicio ya que están nucleados dentro de la UTA, entidad gremial que se adhiere al paro, lo que plantea un escenario contundente sobre la falta de circulación y movilidad por parte de quienes usan este medio de transporte público. No habrá servicio urbano, de media ni larga distancia en todo el país desde las 0 del jueves 19 de febrero.

Embed PARO GENERAL pic.twitter.com/8iWr68R6hN — utaargentina (@utaargentina) February 18, 2026 En el caso de los trenes, los gremios ferroviarios (Unión Ferroviaria y La Fraternidad) paralizarán todas las líneas metropolitanas y regionales durante 24 horas.