Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: en cuánto quedó el saldo negativo de la Tarjeta SUBE Comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario programado en el transporte que ya supera los $500, el mínimo tras el incremento del 31,35%. Habrá otra suba el 16 de marzo. Por + Seguir en







El saldo negativo de la SUBE se sigue manteniendo en los $1200. Emova

Este miércoles 18 de febrero comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario en los colectivos de AMBA programado. En medio de la crisis económica y de lograr llegar a fin de mes, los usuarios del transporte público tienen la duda de saber en cuánto quedó el saldo negativo de la SUBE.

La tarjeta sigue siendo el eje del sistema de transporte público y continúa vigente el mecanismo que permite cubrir uno o dos viajes completos aun cuando la tarjeta no tenga crédito.

La nueva disposición de la suba del 31.35% hizo que el boleto pase a $650 y hay que tener en cuenta hasta cuántos viajes se podrán hacer a partir de este incremento. Hay que tener en cuenta que el monto utilizado se descuenta automáticamente en la próxima recarga que se realice.

El incremento fue determinado por la Secretaría de Transporte y abarca a las 141 líneas manejadas por Nación que cruzan CABA y provincia de Buenos Aires. El 16 de marzo volverán a tener un nuevo ajuste del 7,7%. De esta manera, la suba total, en un margen de 30 días, será 41,4%.

Aumento del boleto de colectivos en AMBA: cuál es el saldo negativo de la SUBE en febrero Hasta el momento del primer aumento del año del boleto en los colectivos del AMBA, el saldo negativo de la Tarjeta SUBE era de -$1200, y de acuerdo a lo informado en el chat sigue siendo el mismo monto.

“El saldo negativo o de emergencia en la tarjeta SUBE es de -$1.200 en colectivos, subtes y transporte fluvial. En las validadoras de las lanchas del Delta y en varias líneas de trenes, el saldo negativo es de -$650, y para la línea Urquiza es de -$480. Esto te permite viajar aunque no tengas saldo suficiente en la tarjeta”, se lee en el mensaje que envía al ser consultado. SUBE saldo negativo 18 febrero Por su parte, la buena noticia para los usuarios es que durante febrero de 2026 el saldo máximo permitido en la tarjeta SUBE aumentó a $40.000. Las cargas electrónicas pueden acreditarse a través de la app SUBE (en celulares Android con NFC), en colectivos con sistema de Carga a Bordo y en Terminales Automáticas. Aumento de colectivos en el AMBA: el cuadro tarifario desde el 18 de febrero 2026 0-3 km: $650 | sin SUBE registrada: $1.033,50

| sin SUBE registrada: 3-6 km: $724,09 | sin SUBE registrada: $1.151,30

| sin SUBE registrada: 6-12 km: $779,87 | sin SUBE registrada: $1.239,99

| sin SUBE registrada: 12-27 km: $835,71 | sin SUBE registrada: $1.328,78

| sin SUBE registrada: Más de 27 km: $891,16 | sin SUBE registrada: $1.416,94