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El mensaje de Marcelo Véliz tras el grave accidente que sufrió en Tucumán: "Estamos sanos y salvos"

El cantante envió un audio a sus seguidores. Según se informó, los integrantes del grupo ya están regresando a la provincia para continuar con sus cuidados médicos.

Marcelo Véliz

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El mensaje llegó a través de su hijo, Gonzalo, quien envió a Radio Panorama una nota de audio del propio artista. "Queridos amigos, soy Marcelo Véliz y quiero hacerle llegar a toda la amable audiencia, parientes, vecinos y amigos, gracias a Dios hemos salido todos muy bien de los estudios que nos hemos realizado", compartió el músico.

Además, recordó la magnitud del siniestro y agradeció haber salido con vida: "Ha sido un tremendo accidente y nuevamente agradecemos a Dios que estamos sanos y salvos".

Finalmente, pidió que hicieran llegar su saludo a los santiagueños: "Haganle llegar a toda la comunidad de Santiago del Estero un abrazo muy grande y bendiciones". Según se informó, los integrantes del grupo ya están regresando a la provincia para continuar con sus cuidados médicos.

El pedido de oración de la familia de Marcelo Véliz

Las hijas del artista, Fernanda, Romina y Maitena, expresaron su angustia después del vuelco ocurrido en Tucumán. A través de las redes sociales, compartieron un mensaje sobre la situación del cantante, sus hermanos y los músicos: “Estamos atravesando horas de preocupación por el accidente que involucró a mi padre, mis hermanos y a todo su equipo de trabajo”.

En el comunicado, las jóvenes explicaron que los involucrados estaban recibiendo atención médica y que la familia esperaba información sobre su evolución. Además, revelaron un dato que incrementó la preocupación: Marcelo Véliz y uno de sus hijos fueron los más afectados por el accidente y recibían atención prioritaria.

En medio de la angustia, las hijas del cantante compartieron un mensaje de fe: “Nos encomendamos a Dios y a la Santa Madre pidiendo que los protejan, los acompañen y les den fuerzas en este momento. Tenemos fe y esperanza en que todo estará bien”. Sus palabras reflejaron la incertidumbre familiar tras el vuelco.

La familia emitió un comunicado pidiendo por la salud del cantante y sus músicos.

La familia emitió un comunicado pidiendo por la salud del cantante y sus músicos.

La familia también agradeció las muestras de cariño recibidas y convocó a una cadena de oración por la recuperación de Marcelo Véliz y sus acompañantes. En otro fragmento del comunicado, expresaron: “Pedimos una oración por todos nuestros familiares que están atravesando este momento tan difícil”, apelando al apoyo de sus seguidores.

Finalmente, las hijas del músico reiteraron su pedido con una frase directa: “A todos los seguidores y amigos, les pedimos una oración. Gracias”. Mientras esperan novedades médicas, continúa la preocupación por la salud de Marcelo Véliz y los otros tres heridos, sin información oficial que permita establecer el alcance de sus lesiones.

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