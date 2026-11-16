El cantante envió un audio a sus seguidores. Según se informó, los integrantes del grupo ya están regresando a la provincia para continuar con sus cuidados médicos.

Luego del fuerte accidente que protagonizó la combi en la que viajaba junto a sus hijos y parte de su equipo de trabajo en Tucumán , la familia del músico santiagueño Marcelo Véliz confirmó que se encuentran en buen estado de salud y fuera de peligro. "Gracias a Dios hemos salido todos muy bien de los estudios que nos hemos realizado", expresó el cantante.

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El mensaje llegó a través de su hijo, Gonzalo, quien envió a Radio Panorama una nota de audio del propio artista. "Queridos amigos, soy Marcelo Véliz y quiero hacerle llegar a toda la amable audiencia, parientes, vecinos y amigos, gracias a Dios hemos salido todos muy bien de los estudios que nos hemos realizado" , compartió el músico.

Además, recordó la magnitud del siniestro y agradeció haber salido con vida: "Ha sido un tremendo accidente y nuevamente agradecemos a Dios que estamos sanos y salvos" .

Finalmente, pidió que hicieran llegar su saludo a los santiagueños: "Haganle llegar a toda la comunidad de Santiago del Estero un abrazo muy grande y bendiciones" . Según se informó, los integrantes del grupo ya están regresando a la provincia para continuar con sus cuidados médicos.

Las hijas del artista, Fernanda, Romina y Maitena, expresaron su angustia después del vuelco ocurrido en Tucumán. A través de las redes sociales, compartieron un mensaje sobre la situación del cantante, sus hermanos y los músicos: “Estamos atravesando horas de preocupación por el accidente que involucró a mi padre, mis hermanos y a todo su equipo de trabajo” .

En el comunicado, las jóvenes explicaron que los involucrados estaban recibiendo atención médica y que la familia esperaba información sobre su evolución. Además, revelaron un dato que incrementó la preocupación: Marcelo Véliz y uno de sus hijos fueron los más afectados por el accidente y recibían atención prioritaria.

En medio de la angustia, las hijas del cantante compartieron un mensaje de fe: “Nos encomendamos a Dios y a la Santa Madre pidiendo que los protejan, los acompañen y les den fuerzas en este momento. Tenemos fe y esperanza en que todo estará bien”. Sus palabras reflejaron la incertidumbre familiar tras el vuelco.

La familia emitió un comunicado pidiendo por la salud del cantante y sus músicos. Instagram @marceloveliz.sgo

La familia también agradeció las muestras de cariño recibidas y convocó a una cadena de oración por la recuperación de Marcelo Véliz y sus acompañantes. En otro fragmento del comunicado, expresaron: “Pedimos una oración por todos nuestros familiares que están atravesando este momento tan difícil”, apelando al apoyo de sus seguidores.

Finalmente, las hijas del músico reiteraron su pedido con una frase directa: “A todos los seguidores y amigos, les pedimos una oración. Gracias”. Mientras esperan novedades médicas, continúa la preocupación por la salud de Marcelo Véliz y los otros tres heridos, sin información oficial que permita establecer el alcance de sus lesiones.