Al menos ocho muertos y cinco heridos tras una seguidilla de ataques armados en el sur de Brasil La Policía Civil investiga una serie de balaceras ocurridas entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en Porto Alegre y Alvorada. Las autoridades evalúan la posible conexión de los episodios con enfrentamientos de grupos criminales. Por Agregar C5N en









La Policía investiga una posible conexión narco.

Un grupo de atacantes asesinó a tiros a ocho personas y dejó a otras cinco heridas en Porto Alegre y Alvorada, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil, durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes.

Los agresores ejecutaron siete ataques a bordo de automóviles y motocicletas. Las armas de fuego tuvieron como objetivo a transeúntes y clientes de distintos comercios en la zona norte de la capital estatal y su área metropolitana.

El episodio con mayor cantidad de víctimas tuvo lugar en un local comercial del barrio Sumaré, en la localidad de Alvorada. Los ocupantes de un vehículo se acercaron al lugar y abrieron fuego directo contra cuatro personas presentes en el recinto.

Tres de las víctimas murieron en el acto dentro de las instalaciones de ese establecimiento. Los servicios de emergencia trasladaron a la cuarta persona hacia un hospital, donde falleció horas más tarde por la gravedad de las heridas.

La Policía investiga el accionar de las organizaciones criminales Las autoridades contabilizaron otros hechos violentos en los barrios Mário Quintana, Santa Rosa de Lima, Rubem Berta y Parque Santa Fé de la ciudad de Porto Alegre. Estos ataques dejaron un saldo de otros cuatro muertos en la vía pública.