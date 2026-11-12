El tren Mitre, ramal Retiro-José León Suárez, permanece interrumpido por fallas en el suministro eléctrico El servicio permanece suspendido debido a un desperfecto energético por las obras en la avenida Álvarez Thomas. Por su parte, el ramal Retiro-Mitre circula con demoras y la línea San Martín tiene un servicio limitado. Por Agregar C5N en









"Personal técnico continúa trabajando para solucionar el inconveniente", informó informó Trenes Argentinos. Redes sociales

Trenes Argentinos informó que el ramal Retiro-José León Suárez de la línea Mitre se encuentra interrumpido por un problema en el suministro eléctrico.

De acuerdo a lo que detallaron, la falla se produjo durante la jornada del miércoles, cuando una empresa contratista de AUSA realizaba trabajos de excavación para construir un paso bajo nivel a la altura de la avenida Álvarez Thomas. Según precisó la compañía, durante dichas tareas se averió un cable de alta tensión, lo que afectó la prestación del servicio ferroviario.

“Personal técnico continúa trabajando para solucionar el inconveniente y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. Hasta tanto finalicen las tareas, la prestación permanecerá interrumpida”, informó la firma a Infobae.

También señalaron que el ramal Mitre que circuló durante las primeras horas del día con demoras y cancelaciones por "fallas en el suministro eléctrico", normaliza su servicio. En tanto, el ramal Tigre funcionaba con normalidad tras un puenteo que permitió restablecer su suministro eléctrico. Era el único recorrido de la línea Mitre que operaba sin inconvenientes.