Choque de trenes en Egipto: al menos 4 muertos y más de 80 heridos

El impacto entre dos formaciones ocurrió cuando un tren que cubría la ruta Guiza-Fayún embistió por la parte trasera a otro tren de la ruta El Cairo-Asuán. Las autoridades advirtieron que la cantidad de víctimas podría aumentar.

Al menos 4 personas murieron y más de 80 personas resultaron heridas por el choque de dos trenes, este domingo, en la gobernación de Guiza en Egipto, lo que ocasionó que algunos vagones se descarrilaran, informó la Autoridad Nacional de Ferrocarriles egipcios.

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De acuerdo a la primera información por parte de las autoridades, el fuerte impacto ocurrió cuando una formación que realizaba la ruta Guiza-Fayún embistió por la parte trasera a otro tren de la ruta El Cairo-Asuán: uno de ellos terminó descarrilando. Todo se dio a unos 52 kilómetros al sur de El Cairo , capital del país.

El periódico estatal egipcio Akhbar El Yom informó que un total de 88 personas resultaron heridas en el incidente y fueron trasladados al hospital, de acuerdo con un recuento preliminar, además, de señalar que 4 murieron en el lugar. De igual modo, advirtieron que la cantidad de víctimas podría aumentar.

Equipos de emergencia y grúas fueron desplegados para despejar el sitio del siniestro y retirar los vagones restantes para restablecer los servicios en ambas direcciones lo antes posible, indicó la autoridad.

Luego que se diera a conocer el choque entre dos trenes en el sur de El Cairo, el presidente Abdul Fatá el Sisi ordenó una investigación inmediata del choque para exigir responsabilidades a los culpables y expresó sus condolencias .

| URGENTE: 4 muertos, 88 heridos en descarrilamiento de tren en la provincia de Guiza, Egipto, según el Ministerio de Salud. pic.twitter.com/MvRfqaiAzc

“Sigo con gran interés las repercusiones del accidente de los dos trenes y expreso mis más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos y mis mejores deseos de recuperación para los heridos”, expresó.

Por su parte, explicó que instruyó a los aparatos del Estado "para que proporcionen la atención médica necesaria, aceleren la investigación de las circunstancias del accidente y responsabilicen a todo aquel cuya negligencia quede probada”.

Al mismo tiempo, la Autoridad de Ferrocarriles de Egipto indicó que se enviaron equipos de emergencia y grúas al lugar para retirar los restos y restablecer el servicio ferroviario a su horario normal lo antes posible.