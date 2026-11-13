Qué es "el paro a la japonesa", la medida de fuerza que se lleva adelante en Ezeiza y Aeroparque Los trabajadores aeronáuticos denuncian falta de paritarias, entre otros reclamos laborales. De qué se trata esta particular medida de protesta. Por Agregar C5N en









Ezeiza y Aeroparque son los puntos álgidos de la protesta.

Cada vez que surge un conflicto gremial con modalidades atípicas, reaparece en el discurso público la expresión “paro a la japonesa”. Este viernes, en Aeroparque y Ezeiza se realizará esta particular medida de fuerza.

En el imaginario popular, el término remite a una supuesta forma de protesta en la que los trabajadores, lejos de detener sus tareas, duplican su ritmo de producción para saturar los depósitos y "provocar pérdidas económicas a las empresas".

La idea se consolidó en conversaciones cotidianas, medios de comunicación y hasta en convocatorias sindicales que se reproducen específicamente en Europa y Latinoamérica, alimentada por el estereotipo de una sociedad nipona extremadamente disciplinada y productiva.

Sin embargo, esa práctica jamás existió en el país asiático. Así lo aclaró en reiteradas oportunidades la Embajada de Japón en España, desmintiendo la existencia de este tipo de medida de fuerza.

Toyota y el origen del malentendido del famoso "paro a la japonesa" Los especialistas rastrean el nacimiento de este mito urbano en la industria automotriz de mediados del siglo XX, específicamente en el sistema Just-In-Time (justo a tiempo), implementado por Kiichiro Toyoda en Toyota durante la década de 1940.

Este modelo revolucionó la manufactura al fabricar únicamente las piezas necesarias para el momento preciso, eliminando la acumulación de grandes inventarios y reduciendo drásticamente los costos de almacenamiento. A partir de esa lógica de eficiencia extrema, surgió en Occidente la interpretación errónea de que, si los operarios producían por encima de la demanda planificada, colapsarían la cadena logística y generarían pérdidas financieras. Aunque la teoría sonaba verosímil sobre el papel, nunca se tradujo en una estrategia sindical real dentro de Japón.