La astrología de hoy estará marcada por la rebeldía, intensidad y un tránsito impulsivo. Esta combinación astrológica tendrá una influencia particular en cada signo del zodíaco.

La Luna en Acuario marcará la energía astrológica de este lunes 16 de noviembre, en una jornada atravesada por la conjunción de Júpiter y Marte en Leo.

Luna en Acuario este lunes 16 de noviembre : el satélite lunar transita un signo de aire y se combina con el Sol en Escorpio, la conjunción de Júpiter y Marte en Leo y el Nodo Sur en el mismo signo. Qué energía puede movilizar para todos los signos.

Acuario es un perfil astral vinculado con la independencia, las ideas nuevas, los grupos y las formas diferentes de mirar una situación. La posición lunar puede favorecer cierta distancia para pensar antes de reaccionar. También puede despertar ganas de salir de la rutina, cambiar una dinámica conocida o buscar una solución que hasta ahora no había sido considerada.

A esta combinación se suma uno de los movimientos más destacados de la jornada: Júpiter y Marte se encuentran en Leo, mientras el Nodo Sur también transita este signo. Marte representa la acción, el deseo y la iniciativa. Júpiter, por su parte, amplifica y expande aquello que toca. Al encontrarse, ambos planetas pueden poner el foco en la creatividad, la expresión, el reconocimiento y las ganas de avanzar.

La Luna en Acuario puede poner el foco en amistades, grupos y proyectos compartidos. La conjunción de Júpiter y Marte en Leo, además, puede despertar ganas de expresarte, divertirte y recuperar entusiasmo por algo que te interesa.

Tauro

El cielo puede llevarte a revisar cuestiones relacionadas con el trabajo, los objetivos personales y la imagen que querés construir hacia afuera. La energía de Leo impulsa a moverte, pero sin perder de vista qué vale realmente tu esfuerzo.

Géminis

La Luna en Acuario favorece nuevas ideas, conversaciones y formas diferentes de entender una situación. Puede aparecer una necesidad de salir de lo conocido y ampliar tu mirada antes de tomar una decisión.

Cáncer

La jornada puede movilizar cuestiones económicas, emocionales o relacionadas con aquello que compartís con otras personas. El Sol en Escorpio profundiza estos temas y te invita a mirar qué necesitás transformar.

Leo

La energía te tiene especialmente involucrado: Júpiter y Marte se encuentran en tu signo, mientras el Nodo Sur también marca una zona de revisión. Puede haber mucha iniciativa, pero también una oportunidad para preguntarte qué querés hacer por deseo propio y qué hacés buscando aprobación.

Virgo

La Luna en Acuario puede llevarte a reorganizar rutinas y formas de cuidar tu energía. El Sol en Escorpio favorece conversaciones profundas y decisiones que venían esperando un momento más claro.

Libra

El movimiento lunar puede activar amistades, grupos y proyectos. También puede aparecer una necesidad de expresarte con mayor libertad. La clave estará en encontrar un equilibrio entre lo que querés compartir y lo que preferís reservar para vos.

Escorpio

Con el Sol en tu signo, la jornada puede sentirse especialmente intensa. La Luna en Acuario aporta una mirada diferente sobre cuestiones personales y familiares, mientras la energía de Leo puede impulsar cambios vinculados con tu lugar profesional.

Sagitario

La Luna en Acuario puede estimular conversaciones, aprendizajes y nuevas ideas. La conjunción de Júpiter y Marte en Leo, un signo de fuego compatible con el tuyo, puede aumentar las ganas de moverte, viajar, estudiar o encarar un proyecto diferente.

Capricornio

El cielo puede llevarte a revisar recursos, acuerdos y límites. La energía escorpiana ayuda a profundizar en lo que realmente querés conservar, mientras Acuario propone pensar nuevas maneras de administrar tu tiempo y tu energía.

Acuario

La Luna pasa por tu signo y puede aumentar tu necesidad de independencia, autenticidad y espacio personal. Es una jornada para registrar qué necesitás cambiar en tu manera de vincularte con los demás sin dejar de lado tus propios deseos.

Piscis

La energía puede sentirse más interna. La Luna en Acuario favorece momentos de pausa, observación y cierre, mientras el Sol en Escorpio puede ayudarte a conectar con una intuición más profunda. No todo necesita una respuesta inmediata.