Devaluó el real frente al dólar: cómo beneficia a los turistas argentinos que viajarán este verano a Brasil La moneda brasileña registró este lunes una fuerte caída frente a la divisa estadounidense. Este movimiento cambiario abarata los consumos diarios en destino para los visitantes argentinos durante las próximas vacaciones de verano. Por Agregar C5N en









Para los argentinos será más barato veranear en Brasil.

El real brasileño sufrió una depreciación del 1,74% frente al dólar este lunes en los mercados cambiarios de Brasil a causa de presiones externas e internas. Este escenario beneficia de manera directa a los turistas argentinos que pretenden veranear esta temporada en las playas de ese país con la reducción de los costos de sus consumos cotidianos para la próxima temporada.

La cotización de la moneda estadounidense avanzó hasta los 5,7653 reales por unidad. Por su parte, la relación inversa ubicó el valor del real en 0,1728 dólares tras una baja diaria del 1,87 por ciento, lo cual consolida un encarecimiento del dólar del 13,22% en el último mes.

Esta dinámica abarata las compras de bienes y servicios que los viajeros abonen en moneda local, como comidas, transporte urbano, combustible o artículos de supermercado. Los precios mantienen su valor nominal en Brasil, pero demandan una menor cantidad de pesos argentinos al hacer la conversión.

Sin embargo, esta ventaja tiene límites claros en el presupuesto total de las vacaciones. Los pasajes aéreos internacionales y los alojamientos cotizan habitualmente en dólares, por lo cual estas tarifas no replican la baja de la moneda brasileña.

Las aerolíneas incrementan la oferta de vuelos para el verano En paralelo a la situación cambiaria, la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur) programó 8.054 vuelos entre la Argentina y Brasil para el período de diciembre de 2026 a marzo de 2027. Esta cifra representa un total de 1,6 millones de asientos disponibles.