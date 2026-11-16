El real brasileño sufrió una depreciación del 1,74% frente al dólar este lunes en los mercados cambiarios de Brasil a causa de presiones externas e internas. Este escenario beneficia de manera directa a los turistas argentinos que pretenden veranear esta temporada en las playas de ese país con la reducción de los costos de sus consumos cotidianos para la próxima temporada.
La cotización de la moneda estadounidense avanzó hasta los 5,7653 reales por unidad. Por su parte, la relación inversa ubicó el valor del real en 0,1728 dólares tras una baja diaria del 1,87 por ciento, lo cual consolida un encarecimiento del dólar del 13,22% en el último mes.
Esta dinámica abarata las compras de bienes y servicios que los viajeros abonen en moneda local, como comidas, transporte urbano, combustible o artículos de supermercado. Los precios mantienen su valor nominal en Brasil, pero demandan una menor cantidad de pesos argentinos al hacer la conversión.
Sin embargo, esta ventaja tiene límites claros en el presupuesto total de las vacaciones. Los pasajes aéreos internacionales y los alojamientos cotizan habitualmente en dólares, por lo cual estas tarifas no replican la baja de la moneda brasileña.
Las aerolíneas incrementan la oferta de vuelos para el verano
En paralelo a la situación cambiaria, la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur) programó 8.054 vuelos entre la Argentina y Brasil para el período de diciembre de 2026 a marzo de 2027. Esta cifra representa un total de 1,6 millones de asientos disponibles.
La oferta aérea crece un 3,4% en cantidad de vuelos en comparación con el verano anterior. El mes de enero concentra el mayor volumen de conectividad con 2.374 trayectos, mientras que las ciudades del interior argentino aportan un aumento del 26 por ciento en sus plazas.
El debilitamiento del real obedece a factores internacionales y locales. En el plano externo, los mercados financieros operan con la expectativa de un aumento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo cual fortalece a la divisa norteamericana a nivel global.