Pablo Grillo reveló cómo fue vivir desde adentro la despedida del Indio Solari

El fotógrafo brindó detalles de lo que sucedió dentro del Polideportivo Gatica, donde aproximadamente un millón de personas se acercaron para poder saludar y homenajear al ídolo del rock nacional.

En medio de una multitud que se acercó a despedir a Carlos Alberto “Indio” Solari, el fotógrafo Pablo Grillo también fue parte de los miles y miles de fanáticos que estuvo presente en el Polideportivo Gatica en Villa Domínico para retratar lo que fue el último adiós al ídolo y referente del rock.

De acuerdo a lo que se vivió, el fotógrafo contó que lo que se vivió a lo largo de las 18 horas que duró el velatorio “fue una emoción terrible, fue muy grande”. “El retrato que me quedó es el amor de la gente, que le gritaban que lo que lo aman. De lo que escuché fue muchas cosas, pero le gritaban de todo. El “gracias” fue lo que más se escuchó ”, reveló en diálogo con La Mañana por C5N.

De acuerdo a lo que confirmaron las autoridades, un millón de personas hicieron filas interminables para hacerse el tiempo y pasar a saludar y homenajear por última vez al ícono de la cultura nacional. “ La gente le dejó de todo, remeras, banderas … me pregunto qué harán con tantas cosas. Para mi tendrían que hacer un museo porque no se puede guardar eso, que sea una despedida eterna ”, reflexionó.

Por otra parte, Grillo tuvo la oportunidad de estar con la esposa y madre del único hijo que tuvo el Indio, Virginia "Viru" Mones Ruiz . “Estuve con ella, estaba bastante triste. Ella me daba ánimos a mí y me decía que no había que aflojar”, sostuvo.

Tras 18 horas, finalizó el velorio del Indio Solari: el comunicado de la familia

Luego de 18 horas, en la que miles de fanáticos pudieron dar su último adiós, la familia de Carlos "El Indio" Solari decidió dar por finalizado su multitudinario velorio en Villa Domínico pasadas las 4:30 del lunes.

“Agradecemos a la multitud que se acercó para despedir a su ídolo, cuidándonos entre todos y garantizando una movilización en paz”, expresaron desde el Ministerio de Seguridad bonaerense.

Por su parte, en el comunicado de la familia en sus redes sociales indicaron: “Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito. Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”.

“Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida. Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”, concluye el texto.