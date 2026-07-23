Tom Holland se comparó con Lionel Messi por su estatura y lo definió como "el mejor de la historia"

Tom Holland, el protagonista de Spider-Man: Brand new day, habló sobre la publicidad que filmó junto a Lionel Messi para promocionar la película y aseguró que siente "una inmensa gratitud" porque el capitán de la Selección "no suele hacer esas cosas". "Siempre me pareció alguien muy inspirador", remarcó el actor británico.
"Que él saliera de su zona de confort y entrara en nuestro mundo de Spider-Man no solo fue emocionante sino que nos dio mucha confianza en que la película que estábamos haciendo es algo que está llegando a todo el mundo, incluso al más grande de todos los tiempos, Messi", sostuvo el joven de 30 años.
El actor se comparó con el futbolista por la estatura compartida y afirmó que lo admiró "por muchísimo tiempo". "Yo soy un chico petiso y él también lo es, pero él superó eso y el mejor jugador de toda la historia a pesar de algunas de sus desventajas y siempre me pareció alguien muy inspirador", concluyó Holland en diálogo con Dami Nakache para Streams Telefe.
El elogio del artista llega tras la campaña antiargentina que atravesó la final del Mundial disputada entre Argentina y España. Principalmente en redes sociales, se señaló al país y su pueblo como racista y corrupto tras el desempeño de la Selección albiceleste en la Copa del Mundo de Norteamérica.
De qué trata la nueva película de Spider-Man
La película Spider-Man: Brand new day se estrena en Argentina el próximo miércoles 29 de julio y abordará qué le sucedió a Peter Parker luego de acordar con Doctor Strange que todas las personas que lo conocían se olvidarían de él por el bien de la estabilidad multiversal. Perdió a su amigo, a su novia y su futuro universitario y, a su vez, atraviesa una extraña mutación.
En el trailer se ve cómo el superhéroe le pedirá ayuda a Bruce Banner para intentar controlar sus cambios físicos, pero deberá volver a desarrollar un vínculo de confianza con el científico desde cero. A su vez, se aliará con Punisher para luchar contra el crimen en Nueva York.
La publicidad de la última película de Spider-Man con Lionel Messi