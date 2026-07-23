La publicación de Maia Reficco tras su separación de Franco Colapinto que llamó la atención de sus seguidores La actriz compartió una historia en Instagram con una canción de Lizzy McAlpine y cuatro emojis de angustia, un gesto que despertó múltiples interpretaciones luego de que trascendiera el final del vínculo con el piloto argentino. Agregar C5N en









Franco Colapinto y Maia Reficco están separados, según informó el periodista Pepe Ochoa.

En medio de las repercusiones por la ruptura con Franco Colapinto, Maia Reficco llamó la atención de sus seguidores con una historia publicada en Instagram que generó especulaciones, ya que eligió una canción de fuerte contenido emocional y la acompañó con varios emojis que muchos interpretaron como una señal de su presente sentimental.

La artista compartió el tema The Light in the Painting, de la cantante estadounidense Lizzy McAlpine, y sumó cuatro emojis de una cara que contiene el llanto, una combinación que no pasó inadvertida entre sus fanáticos, especialmente porque llegó pocas horas después de que trascendiera la noticia de la separación.

Aunque Reficco no hizo ninguna referencia explícita a Colapinto, la elección del tema despertó distintas lecturas entre los usuarios de las redes sociales debido al mensaje de la letra, que gira en torno a una gran historia de amor, recuerdos compartidos y la marca que deja una vínculo incluso después de su disolución.

Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente el final de la relación ni respondió a las versiones que comenzaron a circular en los programas de espectáculos, por lo que la publicación de la actriz fue interpretada por muchos seguidores como una posible indirecta, aunque sin ningún tipo de confirmación oficial.

Qué se sabe sobre la separación de Franco Colapinto y Maia Reficco Las versiones sobre el final de la relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco cobraron fuerza después de que Pepe Ochoa revelara en LAM que la pareja decidió ponerle punto final al vínculo por las dificultades que implicaban la distancia y los compromisos profesionales del piloto argentino en la Fórmula 1.

Según explicó el panelista, Colapinto atravesaba un momento de máxima exigencia deportiva y no podía dedicarle el tiempo que la relación requería, por lo que ambos habrían tomado la decisión de terminar en buenos términos tras una conversación iniciada por la propia actriz. Maia Reficco y Franco Colapinto juntos. Redes sociales Las sospechas sobre una crisis también crecieron entre los seguidores de la pareja por la disminución de las interacciones en redes sociales, donde dejaron de intercambiar comentarios y "me gusta", mientras que el piloto tampoco realizó publicaciones por el cumpleaños de Reficco, como había ocurrido en otras oportunidades.