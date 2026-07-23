Un oso negro murió electrocutado tras trepar a un poste de alta tensión El accidente ocurrió en Nuevo México, Estados Unidos. Especialistas en fauna silvestre señalaron que estos animales poseen una gran habilidad para trepar árboles y estructuras elevadas. Por Agregar C5N en









Un oso negro murió electrocutado en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, al escalar un poste de la red eléctrica y quedar atrapado en los cables de alta tensión.

El accidente causó la muerte inmediata del animal por una descarga eléctrica. Asimismo, el hecho provocó cortes temporales en el suministro de energía en varias viviendas de la zona mientras los operarios trabajaban en el lugar.

Especialistas en fauna silvestre señalaron que estos animales poseen una gran habilidad para trepar árboles y estructuras elevadas. No obstante, las autoridades advirtieron que la expansión urbana incrementó el contacto entre la población y los animales salvajes.

| Oso trepa a la cima de un poste de servicios públicos a lo largo de una carretera en Nuevo México. pic.twitter.com/WXFuerjO10 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 24, 2026 Frente a este suceso, los organismos locales destacaron la necesidad de colocar dispositivos disuasorios en las instalaciones eléctricas. Estas medidas buscan evitar la cercanía de la fauna a las zonas de riesgo.