Un oso negro murió electrocutado tras trepar a un poste de alta tensión

Un oso negro murió electrocutado en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, al escalar un poste de la red eléctrica y quedar atrapado en los cables de alta tensión.
El accidente causó la muerte inmediata del animal por una descarga eléctrica. Asimismo, el hecho provocó cortes temporales en el suministro de energía en varias viviendas de la zona mientras los operarios trabajaban en el lugar.
Especialistas en fauna silvestre señalaron que estos animales poseen una gran habilidad para trepar árboles y estructuras elevadas. No obstante, las autoridades advirtieron que la expansión urbana incrementó el contacto entre la población y los animales salvajes.
Frente a este suceso, los organismos locales destacaron la necesidad de colocar dispositivos disuasorios en las instalaciones eléctricas. Estas medidas buscan evitar la cercanía de la fauna a las zonas de riesgo.
El trágico episodio generó pesar en las redes sociales. Múltiples usuarios exigieron mayores prevenciones para proteger a las especies locales y asegurar un desarrollo urbano respetuoso con la fauna.