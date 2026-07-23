Crisis en el consumo: en mayo, las ventas mayoristas cayeron 2,3% interanual

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que se profundizó la caída del consumo masivo en el quinto mes del año sobre 2025. En supermercados, el retroceso fue de 0,7% interanual.

Las ventas en supermercados y mayoristas subieron en la comparación mensual pero bajaron interanual en mayo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) expuso que las ventas en supermercados se incrementaron un 0,9% en mayo en comparación con abril pero cayeron un 0,7% interanual, mientras que en autoservicios mayoristas crecieron un 2,3% mensual y disminuyeron un 2,3% con respecto al mismo mes de 2025.

En un informe, el Indec se refirió a la actividad comercial en los supermercados en el quinto mes del año: "En mayo de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 0,7% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-mayo de 2026 presenta una disminución de 2,8% respecto a igual período de 2025".

"En mayo de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 0,9% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,3% respecto al mes anterior", agregó en esta línea.

En tanto, destacó el monto que se alcanzó en mayo: "Las ventas totales a precios corrientes, para mayo de 2026 relevadas en la Encuesta de Supermercados, sumaron 2.502.789,7 millones de pesos, lo que representa un incremento de 25,9% respecto al mismo mes del año anterior".

En este marco, el Indec marcó los movimientos en distintos rubros. "En las ventas totales a precios corrientes, durante mayo de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron: 'Electrónicos y artículos para el hogar', con 49,1%; 'Carnes', con 40,6%; 'Otros', con 40,0%; y 'Alimentos preparados y rotisería', con 24,8%" , señaló.

El organismo también se refirió a la cantidad de empleados en supermercados: "El personal ocupado total, en mayo de 2026, alcanzó los 96.240 asalariados, de los cuales 10.870 poseen cargos jerárquicos y representan el 11,3% del total de ocupados. El 88,7% restante se compone de cajeros, administrativos y repositores, que totalizan 85.370 ocupados".

Las ventas en autoservicios mayoristas bajaron interanualmente en mayo

Por otro lado, el Indec alertó que las ventas en autoservicios mayoristas se desplomó en mayo en la comparación interanual: "En mayo de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 2,3% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-mayo de 2026 presenta una caída de 3,0% respecto a igual período de 2025".

"En mayo de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 2,3% respecto al mes anterior, mientras que el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,4% respecto al mes anterior", añadió.

En tanto, detalló el monto alcanzado: "Las ventas totales a precios corrientes relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas sumaron 388.237,1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 23,7% respecto al mismo mes del año anterior".

"En las ventas totales a precios corrientes, durante mayo de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron 'Carnes', con 32,8%; 'Almacén', con 27,5%; 'Lácteos', con 26,5%; y 'Verdulería y frutería', con 23,9%", señaló el organismo.

El Indec detalló los índices de ventas en autoservicios mayoristas. X (@INDECArgentina)

También, con respecto a los centros de compras, marcaron que "el índice de ventas totales a precios constantes muestra un aumento de 11,9% respecto a igual mes de 2025. El acumulado de enero-mayo de 2026 presenta una disminución de 2,1% respecto a igual período de 2025".

"Las ventas totales a precios corrientes registraron un total de 670.215 millones de pesos, lo que representa un incremento interanual de 33,1%. Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las ventas totales a precios corrientes registraron un total de 199.895 millones de pesos, lo que representa un incremento interanual de 37,7%. En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, fueron de 219.595 millones de pesos, lo que implica un aumento de 33,1% con relación al mismo mes del año anterior", agregó en esta línea.

"Por su parte, la Región Pampeana alcanzó un total de 137.045 millones de pesos, lo que representa un incremento de 28,4% respecto a mayo de 2025. Las ventas a precios corrientes en la Región Cuyo fueron de 46.025 millones de pesos, lo que representa un aumento de 29,8% respecto a igual mes del año anterior. Por último, la Región Norte y la Región Patagonia obtuvieron un valor de 33.936 y 33.720 millones de pesos, con un aumento interanual de 29,5% y 34,9%, respectivamente", concluyó.