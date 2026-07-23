Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de julio

El oficial minorista opera a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta, mientras que el mayorista se mueve por encima de los $1.480.

El dólar oficial se mantiene estable durante la semana.

El dólar oficial minorista cotiza este jueves a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en el Banco Nación , luego de haber atravesado sin cambios las dos primeras ruedas de la semana y sufrir una leve suba de $5 el miércoles .

El dólar en el Banco Nación superó los $1.500

Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.482 en julio y los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

La divisa estadounidense cotiza a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial se mantiene cerca de los $1.500.

El dólar blue opera a $1.508,35 para la compra y a $1.555 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.483.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.956,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.568, 25, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.510,96.