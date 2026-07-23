24 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Los empleados de comercio acordaron un aumento salarial del 5,7% en tres tramos

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) pactó una nueva paritaria con las cámaras empresarias. El arreglo establece pagos escalonados hasta septiembre y un bono extraordinario para proteger los ingresos del sector.

Por
El salario de la categoría más baja del convenio alcanzará los $1.282.023 en el mes de julio.

El salario de la categoría más baja del convenio alcanzará los $1.282.023 en el mes de julio.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las cámaras empresarias del sector pactaron un aumento salarial del 5,7% para los trabajadores del rubro, con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo frente a la evolución de los precios.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 24 de julio

El esquema de recomposición de sueldos se dividirá en tres tramos iguales del 1,9% cada uno. El primer pago se aplicará con los salarios de julio, el segundo con los de agosto y el último con los haberes de septiembre de 2026.

Las partes fijaron además una asignación extraordinaria por única vez de $50.000, de carácter no remunerativo. Este monto se abonará en dos cuotas iguales de $25.000 junto con los sueldos de julio y de agosto.

Con estos incrementos, el salario de la categoría más baja del convenio alcanzará los $1.282.023 en el mes de julio. Asimismo, los firmantes decidieron prorrogar la paulatina incorporación a las escalas básicas de la suma fija no remunerativa de $120.000, en seis cuotas a partir de diciembre.

El líder sindical destacó el valor del consenso

El secretario general de Faecys, Armando Cavalieri, valoró la firma del nuevo convenio colectivo. "Este acuerdo refleja la voluntad de las partes de sostener un diálogo responsable y constructivo para alcanzar consensos, aun en un contexto económico complejo que afecta a toda la actividad comercial", señaló.

En la misma línea, el titular del gremio reivindicó el mecanismo de discusión salarial. "La negociación colectiva sigue siendo la herramienta más valiosa para encontrar soluciones equilibradas que contemplen la realidad de los trabajadores y de las empresas", agregó.

Finalmente, el dirigente analizó la crisis actual de los pequeños locales. "Por eso buscamos un entendimiento que contribuya a preservar el empleo, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad a la actividad durante los próximos meses", concluyó.

Noticias relacionadas

Las ventas en supermercados y mayoristas subieron en la comparación mensual pero bajaron interanual en mayo.

Crisis en el consumo: en mayo, las ventas mayoristas cayeron 2,3% interanual

El ánimo de consumo se deteriora y golpea fuerte a las familias más vulnerables.

La confianza del consumidor se derrumbó y marcó el peor nivel en 18 meses

play

Comerciales textiles advierten sobre la caída del consumo: "Me equivoqué al votar a Milei"

La capacidad instalada del sector se ubica en 40,8%. 

La industria metalúrgica volvió caer en junio y acumula una baja del 5,7% en el primer semestre

El dólar oficial se mantiene estable durante la semana.

El dólar escaló y se alejó de los $1.500

El riesgo país se eleva en medio del malestar de los mercados.

La suba del petróleo empujó al riesgo país hasta los 435 puntos y los ADRs se hundireon hasta un 9%

Rating Cero

Graciela Alfano opinó sobre la campaña antiargentina. 

El descargo de Graciela Alfano por la campaña antiargentina: "No nos queda bien el papel de llorones"

Rosalía tiene 4 fechas programadas para cantar en el Movistar Arena en agosto. 

Qué pasa con los shows de Rosalía en Argentina tras el escándalo: el dato que esperan sus fans

Roberto Funes Ugarte despedazó a María Becerra por desplegar la bandera argentina en Barcelona.

Robertito Funes Ugarte se la agarró con María Becerra: "Zurda que viaja en primera clase"

Tom Holland y Lionel Messi en una publicidad de la película Spider-Man: Brand new day.
play

Tom Holland se comparó con Lionel Messi por su estatura y lo definió como "el mejor de la historia"

Franco Colapinto y Maia Reficco están separados, según informó el periodista Pepe Ochoa.

La publicación de Maia Reficco tras su separación de Franco Colapinto que llamó la atención de sus seguidores

El exjugador trabajó fue comentarista en el Mundial 2026 para la transmisión de Telefe.

Después del dramático robo en la casa de Wanda Nara, Maxi López se reencontró con sus hijos

últimas noticias

Las Islas Malvinas volvieron al centro de la escena y se reactivó el reclamo por la soberanía. 

"Dejen de ocupar tierras": la creativa campaña de usuarios argentinos en Google Maps para recuperar las Malvinas

Hace 20 minutos
Leandro Paredes, la gran figura de Boca.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo sobre O'Higgins por la Copa Sudamericana

Hace 28 minutos
Un oso negro murió electrocutado tras trepar a un poste de alta tensión

Un oso negro murió electrocutado tras trepar a un poste de alta tensión

Hace 33 minutos
El salario de la categoría más baja del convenio alcanzará los $1.282.023 en el mes de julio.

Los empleados de comercio acordaron un aumento salarial del 5,7% en tres tramos

Hace 52 minutos
Graciela Alfano opinó sobre la campaña antiargentina. 

El descargo de Graciela Alfano por la campaña antiargentina: "No nos queda bien el papel de llorones"

Hace 53 minutos