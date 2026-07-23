Los empleados de comercio acordaron un aumento salarial del 5,7% en tres tramos La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) pactó una nueva paritaria con las cámaras empresarias. El arreglo establece pagos escalonados hasta septiembre y un bono extraordinario para proteger los ingresos del sector. Por Agregar C5N en









El salario de la categoría más baja del convenio alcanzará los $1.282.023 en el mes de julio.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las cámaras empresarias del sector pactaron un aumento salarial del 5,7% para los trabajadores del rubro, con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo frente a la evolución de los precios.

El esquema de recomposición de sueldos se dividirá en tres tramos iguales del 1,9% cada uno. El primer pago se aplicará con los salarios de julio, el segundo con los de agosto y el último con los haberes de septiembre de 2026.

Las partes fijaron además una asignación extraordinaria por única vez de $50.000, de carácter no remunerativo. Este monto se abonará en dos cuotas iguales de $25.000 junto con los sueldos de julio y de agosto.

Con estos incrementos, el salario de la categoría más baja del convenio alcanzará los $1.282.023 en el mes de julio. Asimismo, los firmantes decidieron prorrogar la paulatina incorporación a las escalas básicas de la suma fija no remunerativa de $120.000, en seis cuotas a partir de diciembre.

El líder sindical destacó el valor del consenso El secretario general de Faecys, Armando Cavalieri, valoró la firma del nuevo convenio colectivo. "Este acuerdo refleja la voluntad de las partes de sostener un diálogo responsable y constructivo para alcanzar consensos, aun en un contexto económico complejo que afecta a toda la actividad comercial", señaló.