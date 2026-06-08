Tras el multitudinario velorio, qué se sabe del entierro del Indio Solari El funeral abierto al público finalizó este lunes cerca de las 4 de la madrugada después de casi 18 horas. Más de un millón de personas se acercaron a los alrededores del Polideportivo José María Gatica de Avellaneda y unas 500 mil pudieron ingresar a la capilla ardiente. Por Agregar C5N en









Tras la multitudinaria despedida, el último adiós al Indio Solari seguirá en la intimidad familiar

Concluido el multitudinario velorio público del Indio Solari en Avellaneda, la continuidad de la despedida del músico permanecerá en el ámbito estrictamente privado. Hasta el momento no se difundió información sobre los pasos siguientes ni sobre el destino final de sus restos, en línea con el pedido expreso de la familia de preservar la intimidad en esta etapa.

La despedida abierta al público comenzó el domingo a las 10 de la mañana en el Polideportivo José María Gatica y se extendió hasta cerca de las 4 de la madrugada de este lunes. Según las estimaciones oficiales, más de un millón de personas pasaron por los alrededores del predio durante la jornada, mientras que alrededor de 500 mil lograron ingresar a la capilla ardiente para rendir homenaje al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Finalizado el operativo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que no habrá nuevas actividades públicas vinculadas al funeral y transmitió el pedido de la familia para que se respete la privacidad.

“La despedida terminó. No va a haber ninguna actividad más. Lo que sigue es privado de la familia. Nos pidieron mucho respeto y nosotros hacemos extensivo el pedido a los medios de comunicación para que sean muy respetuosos”, sostuvo el funcionario en declaraciones radiales.

Alonso destacó además la predisposición de los familiares para permitir una despedida masiva y remarcó que ahora buscan atravesar el duelo lejos de la exposición pública. “La familia ha sido muy generosa con todos, con los medios, la comunidad, con la sociedad, con la comunidad ricotera, y nos piden que esta última instancia sea privada”, señaló.

El ministro recordó además que Solari “siempre fue muy celoso de su privacidad” y llamó a los seguidores del artista a acompañar el pedido de respeto. “La familia tiene que tramitar un montón de dolor que está sintiendo. Fue muy generosa con todo el pueblo para compartir la despedida con el Indio”, agregó. De esta manera, concluye la etapa pública de uno de los funerales más convocantes de la historia argentina reciente. Lo que ocurra a partir de ahora quedará reservado al círculo íntimo del músico, tal como solicitaron sus familiares tras la masiva muestra de afecto de cientos de miles de seguidores. El comunicado de la familia del Indio Solari tras el velorio La familia del Indio Solari publicó durante la mañana del lunes un emotivo comunicado para anunciar el final de la despedida pública del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que se desarrolló en el Microestadio Gatica de Villa Domínico, partido de Avellaneda. image