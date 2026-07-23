Un taller de Boedo imprime gratis la bandera de Malvinas que la Selección desplegó en el Mundial 2026 Un taller de serigrafía en el barrio porteño abrió sus puertas para que los hinchas pasen y transformen cualquier prenda en un símbolo patrio con las Islas Malvinas. "Nuestra tierra no se negocia...", destacaron los emprendedores. Por Agregar C5N en









Los emprendedores replican la bandera que desplegaron los jugadores de la Scaloneta. Redes sociales

El amor por la Selección argentina no sabe de resultados, y la emoción sigue latente después de que los jugadores desplegaron la bandera con el mensaje "Las Malvinas son argentinas". El homenaje de la Scaloneta tras la derrota del 2-1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 ahora se replica en un taller de impresión en Buenos Aires.

Esta movida popular fue aprovechada por un taller de impresión y serigrafía de Boedo, que es el punto de encuentro para los fanáticos del seleccionado de fíútbol argentino, y que se volvió viral en las redes sociales.

La propuesta es tan simple como apasionada: "Pasás con un pedazo de trapo y te llevás una bandera histórica", detallaron los comerciantes. Aseguraron que nadie debería perderse tener esta postal colgada en su casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cumbre (@imprentacumbre) Más allá de la vestimenta, la idea de los emprendedores es dejar grabado el sentimiento de unión, identidad y resistencia: “De acá no se baja nadie y esto sigue. A defender lo que es nuestro: nuestra tierra no se negocia, no se regala, no se vende”, resaltaron y agradecieron a toda la gente que los instó a repetir una jornada para la memoria nacional.