23 de julio de 2026 Inicio
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Tras el Mundial, volvieron a colocar las piedras conmemorativas del Covid-19 en Plaza de Mayo

Las rocas, cada una con el nombre de una víctima de la pandemia, fueron recolocadas en su sitio original tras ser resguardadas por los festejos de la Copa del Mundo.

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El Gobierno había retirado las piedras por los festejos del mundial.

El Gobierno había retirado las piedras por los festejos del mundial.

El Gobierno volvió a colocar las piedras en homenaje a las víctimas del COVID-19 en Plaza de Mayo. Habían sido levantadas de manera preventiva por los festejos del subcampeonato de la Selección en el Mundial. La reposición se hizo junto con personal de la Ciudad de Buenos Aires.

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Tal como se había avisado cuando se retiraron, la idea era cuidarlas y evitar que se dañaran en medio de la multitud. Una vez terminada la celebración, las piedras volvieron al mismo lugar de siempre. Según señalaron fuentes del Gobierno, la medida fue adoptada por recomendación de las fuerzas de seguridad y las familias de las víctimas fueron notificadas previamente sobre el procedimiento.

El memorial se armó en 2021, a partir de una iniciativa impulsada por familiares de personas que murieron por coronavirus. Cada piedra tiene grabado el nombre de una víctima y se colocó como símbolo de recuerdo y homenaje. Con el tiempo, el lugar se transformó en un espacio fijo de memoria en Plaza de Mayo.

El primer intento de levantar este homenaje fue el 16 de agosto de 2021, en la primera Marcha de las Piedras, organizada por redes sociales después de que Argentina superara los 100 mil fallecidos por COVID. La idea era que hubiera una piedra por cada persona que murió, tanto en Plaza de Mayo como en la Quinta de Olivos.

Ese día, miles se acercaron a la Casa Rosada para dejar sus piedras con los nombres de sus seres queridos. El deseo era que quedaran ahí, como muestra de respeto y recuerdo permanente.

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