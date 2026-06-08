Jorge Ferraresi agradeció a las "miles de personas que se acercaron con tanto respeto" a la despedida del Indio Solari

El intendente de Avellaneda, municipio donde se desarrolló el multitudinario funeral, destacó que "su legado seguirá vivo en cada canción, en cada lucha y en el corazón de nuestro pueblo".

Jorge Ferraresi , intendente de Avellaneda , municipio donde se desarrolló la multitudinaria despedida de Carlos "El Indio" Solari , agradeció a "los cientos de miles de personas que se acercaron con tanto respeto" y destacó que "su legado seguirá vivo en cada canción, en cada lucha y en el corazón de nuestro pueblo".

" Con el paso de la última persona que se acercó, finalizamos la despedida del Indio . Gracias a los cientos de miles de personas que se acercaron con tanto respeto. Su legado seguirá vivo en cada canción, en cada lucha y en el corazón de nuestro pueblo. Hasta siempre, Indio", escribió en su cuenta de X este lunes, pasadas las 7, luego de 18 horas de velorio en Villa Domínico .

El domingo, mientras todo se desarrollaba con tranquilidad, había escrito: "Argentina despide al Indio. Cientos de miles de personas llegan a nuestra ciudad para rendir homenaje al ídolo. Como decía el Indio, las despedidas son esos dolores dulces. Sigamos juntos y en armonía, cuidándonos y celebrando el legado imborrable que nos dejó".

Los cálculos sobre la cantidad de personas que formaron parte del masivo evento oscilan entre 200 mil y un millón. De cualquier forma, más allá de las cifras, se trató de una jornada de comunidad, en paz y sin incidentes, en una jornada de domingo fría y que, hacia la noche, tuvo una persistente llovizna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgeferraresi/status/2063926997659631910&partner=&hide_thread=false Con el paso de la última persona que se acercó, finalizamos la despedida del Indio.



Gracias a los cientos de miles de personas que se acercaron con tanto respeto. Su legado seguirá vivo en cada canción, en cada lucha y en el corazón de nuestro pueblo.



Hasta siempre, Indio. pic.twitter.com/jXl1DPqm78 — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) June 8, 2026

El comunicado de la familia del Indio Solari: "Que su música no pare nunca más"

"Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito. Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord", expresó la familia en un comunicado publicado en redes sociales.

"Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida. Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más", concluye el texto.