24 de julio de 2026 Inicio
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Murieron dos personas tras ser arrolladas por el Tren de las Sierras en Córdoba

Las víctimas fueron halladas sobre las vías en la ciudad de La Falda. La Justicia intenta establecer cómo ocurrió el hecho, mientras avanza la identificación de los fallecidos y la reconstrucción de las circunstancias de la tragedia.

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La zona de La Falda por la que pasa el Tren de las Sierras en la que fueron hallados los cuerpos. 

La zona de La Falda por la que pasa el Tren de las Sierras en la que fueron hallados los cuerpos. 

Cadena 3

Dos personas fueron encontradas sin vida este jueves sobre las vías del Tren de las Sierras, en la localidad cordobesa de La Falda, y la principal hipótesis de los investigadores sostiene que ambas habrían sido arrolladas por una formación ferroviaria, aunque las circunstancias del episodio todavía permanecen bajo investigación judicial.

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De acuerdo con la información preliminar, las víctimas serían dos hombres mayores de edad que se encontraban en situación de calle y fueron hallados en un sector cercano al cruce de las calles Estados Unidos y Kennedy, poco después de que pasara la primera formación de la jornada con destino a Capilla del Monte.

Los cuerpos presentaban lesiones compatibles con el impacto de un tren, aunque los peritos no descartan ninguna hipótesis y buscan determinar si los fallecimientos ocurrieron antes o durante el paso de la formación, mientras continúan las tareas para reconstruir la secuencia de lo sucedido.

La Falda, Córdoba.

La Falda, Córdoba.

Avanza la invetigación tras el hallazgo de dos cuerpos arrollados por Tren de las Sierras

La escena quedó preservada para el trabajo de Policía Científica, Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía de Córdoba, mientras la Fiscalía de Instrucción de Cosquín ordenó las primeras medidas para identificar a las víctimas, establecer el horario del hecho y determinar con precisión qué ocurrió.

Mientras avanza la investigación, los peritos intentan determinar la mecánica del hecho y establecer en qué momento se produjeron las muertes, debido a que una de las hipótesis bajo análisis contempla que las víctimas podrían haber fallecido antes del paso de la formación de tren.

La Falda, Córdoba.

La Falda, Córdoba.

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