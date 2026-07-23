El descargo de Graciela Alfano por la campaña antiargentina: "No nos queda bien el papel de llorones"

La actriz cuestionó las críticas internacionales que surgieron tras la derrota ante España, llamó a dejar de lado la victimización y aseguró que la Argentina despierta envidia por su resiliencia y la pasión de su gente.

Continuan las respuestas de famosos locales a los ataques tras la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026. En ese contexto, Graciela Alfano publicó un video en sus redes sociales donde cuestionó la campaña internacional contra el país y pidió abandonar el discurso de la victimización.

"Hola, mis argentinos adorados. Les pido por favor dejen de ponerse en el papel de víctimas. No nos queda bien el papel de llorones. Nosotros no somos eso", expresó la actriz. Luego, reivindicó el recorrido de la Albiceleste y sostuvo: "Además nos autopercibimos campeones. ¿Quién puede hablar tanto de alguien que no salió campeón?".

Alfano también respondió a las acusaciones de racismo que circularon luego de la final. "Decirnos racistas, ¡pero muchachos! ¿Ustedes vieron de qué país vienen? Mírense al espejo antes de hablar", lanzó, al cuestionar que esas críticas provengan de países con antecedentes de esclavitud y colonialismo.

La exvedette además apuntó contra España al mencionar los conflictos internos del país europeo. "No quiero ser mala con mis antepasados, pero España te pusiste la camiseta y los catalanes dicen que no quieren ser españoles. ¡Les pido por favor un poco de coherencia!", afirmó durante su descargo.

Sobre el cierre del video, Alfano aseguró que la Argentina despierta admiración por su capacidad para sobreponerse a las dificultades. "¿No estamos acostumbrados ya a la envidia? Es lo que nos tienen a nuestra resiliencia, a nuestra capacidad de lucha y a nuestra pasión", reflexionó antes de concluir: "Argentina, campeones del mundo. Es por eso que hablan de nosotros".

"Lávense la boca antes de hablar de un país que no merece el escarnio": Rodrigo Lussich defendió a la Argentina frente a las acusaciones de racismo

El periodista uruguayo Rodrigo Lussich reaccionó en la red social X ante la campaña de desprestigio internacional contra Argentina y destacó la hospitalidad que recibió durante sus cuatro décadas de residencia en el país.

El conductor publicó un contundente descargo en X para defender a la Argentina de las acusaciones de racismo y xenofobia que comenzaron a multiplicarse tras la final del Mundial 2026. "Lávense la boca antes de hablar de un país que no merece el escarnio", reclamó.

Llegué a vivir a la Argentina en 1986 (hace 40 años) teniendo yo casi 14 en ese entonces. Ese mismo año nos dieron la radicación definitiva y el dni argentino de extranjeros; en ese momento empezaba con 92 millones… Vendíamos café en la calle, en la zona de la estación de San… — Rodrigo Lussich (@rodrilussich) July 23, 2026

El periodista recordó que llegó al país en 1986 y repasó sus primeros años como vendedor ambulante de café antes de iniciar su carrera en los medios. "Jamás, pero jamás, nadie me señaló, me negó, me discriminó o me ninguneó por ser uruguayo", aseguró.

Además, rechazó las descalificaciones hacia la sociedad argentina y cuestionó la narrativa instalada en redes sociales y medios internacionales. "Que nadie venga a decirme que este país es mala palabra, racista o xenófobo, porque salto como una fiera", advirtió.

Lussich también destacó el acceso que tuvo a la educación, la salud pública y distintos derechos durante sus cuatro décadas de residencia. Finalmente, reivindicó el país donde formó su familia y desarrolló toda su carrera, y lanzó un pedido al resto del mundo: "No lastimen a un país de manos abiertas".