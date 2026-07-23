Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo sobre O'Higgins por la Copa Sudamericana

El Xeneize derrotó al equipo chileno por la ida de los playoffs del torneo continental, por lo que pisó fuerte de cara al partido de vuelta. Ahora, se preparará para su siguiente partido.

Boca derrotó a O'Higgins de Chile 1-0 en la Bombonera por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, por lo que pisó fuerte en su primer partido internacional en el semestre después de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora, se preparará para su siguiente partido.

El próximo encuentro de Boca será contra Deportivo Riestra, en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El cruce se jugará el domingo desde las 19:30 en el estadio Guillermo Laza y significará el debut del Xeneize en el campeonato local, donde es uno de los candidatos a quedarse con el título.

El último enfrentamiento entre el conjunto de La Boca y el Blanquinegro se produjo el 25 de enero, cuando el equipo todavía dirigido por Claudio Úbeda se impuso 1-0 en la Bombonera con un gol de Lautaro Di Lollo por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 y sumó sus primeros tres puntos en aquel campeonato.

El campeonato local es clave para Boca debido a que es una de las vías para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguir ese objetivo, deberá consagrarse campeón o finalizar en las primeras tres posiciones de la tabla anual, donde ahora se sitúa tercero.

La Selección llegó a la final del Mundial y eso le generó un ingreso millonario, pero también fue importante para los clubes argentinos que aportaron jugadores no solo a Argentina, sino también al resto de las Selecciones sudamericanas, que también recibirán un ingreso por cada jugador.

Además de la Albiceleste, Ecuador, Paraguay, Colombia y Uruguay son los países que contaron con jugadores que son parte del torneo nacional y participaron de la Copa del Mundo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá para disputar la Copa del Mundo, aportando así un total de 18 futbolistas que militan en el ámbito local.

Según se estableció, FIFA entregará 11 mil dólares diarios por futbolista, es decir, desde el inicio de la concentración hasta donde llegue su seleccionado, para cada equipo a manera de compensación. “Se repartirán 355 millones de dólares a los clubes, una cantidad récord, por ceder a sus jugadores”, expresó el presidente de la Federación, Gianni Infantino.

De esta manera, a través del Programa de Ayudas a Clubes, se compensará a las instituciones que cedieron jugadores para la Copa del Mundo, que se calcula según la cantidad de titulares convocados y los días que permanezcan afectados al torneo, por lo que los equipos que lleguen más lejos recibirán mayores montos.

Según se indicó, los pagos se calcularán por cada jugador y por día, teniendo en cuenta “tanto la inclusión en la convocatoria como los minutos de juego”. “Se prevé una asignación mínima de 5000 dólares por jugador y día, aunque las cifras definitivas se confirmarán tras la finalización del torneo”, indicaron.

En esa línea, de ese monto, 250 millones serán distribuidos entre los clubes que cedieron jugadores para la fase final de la Copa del Mundo, mientras que otros 100 millones estarán destinados a compensar la participación de futbolistas durante las Eliminatorias (2.360 dólares por cada titular).

River es el club que más dinero recibirá ya que aportó 7 futbolistas por lo que suma un ingreso estimado de 35.000 dólares diarios cuando todos permanecían en competencia. A eso hay que sumarle las instancias siguientes a medida que cada Selección fue pasando de fase. Por lo que se estima que el Millonario recibirá un ingreso aproximado de 735 millones de dólares.

Por haber llegado a la final, en ese sentido, Boca tendría un ingreso aproximado de US$ 260 mil por la estadía de Paredes en la Copa del Mundo.