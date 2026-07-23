Qué pasa con los shows de Rosalía en Argentina tras el escándalo: el dato que esperan sus fans

La cantante española mantiene programadas sus presentaciones en el Movistar Arena, aunque el fuerte rechazo que despertó una publicación compartida tras la final del Mundial 2026 alimentó las dudas entre quienes ya compraron sus entradas.

La controversia que envuelve a Rosalía desde la final del Mundial 2026 abrió un nuevo interrogante entre sus seguidores argentinos, quienes comenzaron a preguntarse qué ocurrirá con las cuatro fechas anunciadas en el Movistar Arena después del fuerte rechazo que generó una publicación compartida por la artista en sus redes sociales.

La polémica se originó cuando la cantante republicó un video que numerosos usuarios interpretaron como una burla hacia la Argentina, situación que derivó en un pedido de disculpas publicado horas más tarde, aunque el descargo no logró desactivar por completo las críticas ni el malestar de una parte del público.

Mientras en redes sociales aparecieron pedidos de devolución de entradas, publicaciones en las que se ofrecen tickets para la reventa con cuestionamientos contra la visita de la española, también crecieron las consultas sobre la continuidad de los recitales previstos para el 1, 2, 4 y 6 de agosto, en el marco de su gira mundial Lux Tour.

Por el momento, no hubo ninguna comunicación oficial que modifique el cronograma previsto y las cuatro funciones continúan confirmadas, por lo que los conciertos siguen en pie, aunque el clima alrededor del regreso de Rosalía al país permanece atravesado por la incertidumbre generada tras el escándalo.

La controversia también comenzó a repercutir en la organización de los recitales. Durante su programa en El Observador, Marina Calabró aseguró que en el entorno del Movistar Arena existe preocupación por la cantidad de consultas y pedidos de cancelación de entradas recibidos desde que estalló la polémica con la cantante española.

Según explicó la periodista, esa situación motivó la difusión de un comunicado de la ticketera, donde se recordó que las devoluciones solo pueden solicitarse dentro de los diez días posteriores a la compra y que, una vez vencido ese plazo, no corresponde el reintegro del dinero, aunque sí se permitirá transferir las entradas.

Marina Calabró opinó sobre la polémica alrededor de las presentaciones de Rosalía en Argentina. Captura de video

Calabró también planteó que el conflicto podría trascender el plano artístico al señalar que "Defensa del Consumidor está del lado del que la quiera devolver", debido a las distintas interpretaciones sobre el alcance del botón de arrepentimiento en las compras realizadas por internet para este tipo de espectáculos.

Por último, la conductora consideró que permitir el reembolso sería la mejor alternativa tanto para la producción como para la artista y cerró con una fuerte reflexión: "Devuélvanle la entrada a aquellos que lo requieran, porque tampoco está bueno para el artista tener un público que no quiere estar ahí. Me parece que es más caro el collar que el perro".