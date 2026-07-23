"Dejen de ocupar tierras": la creativa campaña de usuarios argentinos en Google Maps para recuperar las Malvinas

Tras la bandera exhibida por los jugadores de la Selección argentina después de la semifinal del Mundial 2026, cientos de usuarios trasladaron el reclamo a plataformas digitales con reseñas dirigidas a hoteles, restaurantes y comercios del archipiélago.

La victoria de la Selección argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 reactivó nuevamente el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas . Después de que los jugadores exhibieran una bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas", una iniciativa en redes sociales invitó a trasladar ese mensaje a plataformas de reseñas.

La propuesta surgió a partir de la publicación de una usuaria argentina, quien mostró cómo había dejado una reseña en Google Maps dentro del perfil de un comercio ubicado en las islas. La idea se viralizó en cuestión de horas y cientos de personas comenzaron a replicarla en hoteles, restaurantes y otros establecimientos, con mensajes vinculados al histórico reclamo argentino.

Entre las reseñas pueden leerse frases como "Las Malvinas son y serán argentinas", "Devuelvan el territorio argentino" o "Dejen de ocupar tierras", siempre publicadas en espacios destinados a calificar negocios. La campaña convirtió esos perfiles comerciales en un nuevo escenario para expresar la postura argentina sobre la soberanía del archipiélago.

La iniciativa abrió una nueva puerta al reclamo, en este caso en el ámbito digital, y demostró el impacto que tuvo el gesto de los futbolistas tras la semifinal. En medio de la repercusión internacional por la bandera exhibida frente a Inglaterra, las redes sociales se transformaron en otra vía para mantener vigente la reivindicación sobre las islas.

El amor por la Selección argentina no sabe de resultados, y la emoción sigue latente después de que los jugadores desplegaron la bandera con el mensaje "Las Malvinas son argentinas". El homenaje de la Scaloneta tras la derrota del 2-1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 ahora se replica en un taller de impresión en Buenos Aires.

Esta movida popular fue aprovechada por un taller de impresión y serigrafía de Boedo, que es el punto de encuentro para los fanáticos del seleccionado de fíútbol argentino, y que se volvió viral en las redes sociales. La propuesta es tan simple como apasionada: "Pasás con un pedazo de trapo y te llevás una bandera histórica", detallaron los comerciantes. Aseguraron que nadie debería perderse tener esta postal colgada en su casa.

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Más allá de la vestimenta, la idea de los emprendedores es dejar grabado el sentimiento de unión, identidad y resistencia: “De acá no se baja nadie y esto sigue. A defender lo que es nuestro: nuestra tierra no se negocia, no se regala, no se vende”, resaltaron y agradecieron a toda la gente que los instó a repetir una jornada para la memoria nacional.

Dónde estampar la bandera de Malvinas

La cita para estampar la imagen que se vio en el Mundial 2026 con la leyenda "Las Islas Malvinas son argentinas" ya está pactada: este sábado de 13:30 a 16:30 hs en Castro 934, donde @imprentacumbre abrirá nuevamente sus puertas para estampar la legendaria frase sobre las Islas Malvinas, acompañada por el diseño especial de las tres estrellas.