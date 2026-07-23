Robertito Funes Ugarte se la agarró con María Becerra: "Zurda que viaja en primera clase" El periodista habló del concierto de la artista en Barcelona y la fulminó por desplegar la bandera Argentina en pleno show. La acusó de hacer "política" y de ser una "caradura" porque "no ayuda a los pobres". Agregar C5N en









Roberto Funes Ugarte despedazó a María Becerra por desplegar la bandera argentina en Barcelona.

En plena campaña antiargentina que se fogoneó en redes tras el Mundial 2026 y que se trasladó al mundo real con artistas como Rosalía alimentando el odio hacia el país —lo que derivó en devoluciones masivas de entradas y cancelaciones de shows en Buenos Aires— María Becerra eligió marcar posición. En Barcelona, la “Nena de Argentina” desplegó una bandera celeste y blanca en pleno escenario, un guiño directo a sus compatriotas que generó el inesperado repudio del periodista Roberto Funes Ugarte.

En LN+, el conductor reaccionó con dureza al ver el video y lanzó críticas contra Becerra en vivo: “A esta la voy a atender yo”, dijo molesto, antes de calificar la escena como “un espanto” y acusarla de ser “amiga de todas estas que critican a la Argentina, que vivieron al país, que van a Estados Unidos y se creen re divas”. Sus palabras generaron un fuerte repudio en redes, donde muchos usuarios salieron a defender a la “Nena de Argentina” y a cuestionar el tono del periodista.

Además, el periodista también arremetió contra Lali Espósito que la ligó de rebote sólo por haber ido de vacaciones a la Isla de Mallorca. "Yo entiendo que los artistas tienen su ideología y tienen su manera de pensar pero muchas veces se van de mambo, se alían o se juntan entre ellas y las metés a todas en la misma bolsa. Yo no sé por qué no se dedican a cantar y a hacer maravillas con su arte sacando las banderas políticas, porque eso no ayuda mucho. Más en este país donde está todo tan dividido", expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VISIONSHOW (@visionshowtv) "Yo a María la vi bastante no partidaria", la defendió su compañera de piso. Pero, siguió con su postura crítica: "No, yo sí. Apoya a Lali Espósito y a todas estas otras. Son zurdas con OSDE que viajan en primera clase, que tienen casas brutales, hablan de los pobres y no ayudan nada. Son unas caraduras".

Qué hizo María Becerra en Barcelona "La Nena de Argentina" desplegó la insignia patria ante el público español ante un multitudinario concierto en la Plaza Mayor del Poble Espanyol, en el marco del BARTS Festival, en la capital de Cataluña.