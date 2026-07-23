23 de julio de 2026 Inicio
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Boca empata 0-0 con O'Higgins en la Bombonera por los playoffs de la Copa Sudamericana

El Xeneize, con los debuts de Álvaro Montero y Sebastián Villa además de la vuelta de Leandro Paredes, enfrenta al equipo chileno por el partido de ida. El árbitro es el uruguayo Andrés Matonte.

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Boca enfrenta a OHiggins.

Boca enfrenta a O'Higgins.

C5N

Boca empata 0-0 con O'Higgins de Chile por el partido de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize, en el debut de Rodolfo Arruabarrena en la Bombonera tras su vuelta al club, pretende el triunfo para quedar bien posicionado de cara al encuentro de vuelta en el país trasandino. El árbitro es el uruguayo Andrés Matonte.

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Arruabarrena dispuso que el arquero Álvaro Montero y el delantero Sebastián Villa debuten en el equipo tras sus llegadas al club en reemplazo de Leandro Brey y Alan Velaso respectivamente luego del triunfo 2-1 sobre Sarmiento en la Copa Argentina. Además, Dylan Gorosito juega por Leandro Lozano y Leandro Paredes, quien el domingo jugó la final del Mundial 2026 con la Selección argentina, por Santiago Ascacíbar.

Boca disputa esta instancia luego de haber quedado en la tercera posición en la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que no logró el pase a los octavos de final. El encuentro de vuelta contra los chilenos se disputará el 30 de julio desde las 21:30 en el estadio Codelco El Teniente.

El conjunto de La Ribera debe clasificar para continuar en una competencia continental en lo que resta de segundo semestre del año, que le permitiría cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales. La última vez que levantó un trofeo de este tipo fue en la Recopa Sudamericana 2008, tras derrotar a Arsenal de Sarandí.

Por su parte, el conjunto chileno perdió apenas uno de sus últimos cinco partidos y se ubica en el segundo puesto de su grupo en la Copa local, aunque se sitúa en el puesto 10 de la liga. Además, llega con rodaje ya que la liga local no frenó durante la Copa del Mundo.

Boca vs. O'Higgins, por los 16avos de final de la Copa Sudamericana: formaciones

  • Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
  • O'Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz, Juan Leiva, Bryan Rabello; Francisco González y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.
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