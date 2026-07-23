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Tras el escándalo en redes sociales, Rosalía perdió al menos 100.000 seguidores

Si bien la cantante española pidió disculpas por haber reposteado un video en contra de Argentina, los fanáticos no la perdonaron. Muchos de ellos devolvieron las entradas para el concierto en el Movistar Arena.

Crece el escándalo con la cantante española.

Crece el escándalo con la cantante española.

Aseguran que Rosalía perdió al menos 100.000 seguidores tras la polémica en redes sociales donde se burló de Argentina tras perder el Mundial frente a España.

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Así es que muchos usuarios comenzaron a detectar en las cuentas de la artista que hubo una especie de blackout, provocando una masiva cancelación que impactó en los seguidores.

“Hoy me encontraba con gente en la calle y me decían: la dejé de seguir a Rosalía. De hecho, ella tenía 28 millones de seguidores, ahora tiene 27,9. Yo entiendo que ahora habran sido argentinos los que lo habrán dejado de seguir”, contó Nazarena Di Serio en Eltrece.

Cientos de fanáticos expresaron su descontento con mensajes en redes desde que comenzó a circular la publicación y hasta anunciaron la devolución de las entradas para los recitales que Rosalía tiene programados en Buenos Aires para principios de agosto.

Cuál fue el posteo de Rosalía que desató la polémica

Todo comenzó cuando Mía Khalifa, exactriz de contenido para adultos, publicó un video celebrando el triunfo de España sobre Argentina con un tono irónico con “La Perla”, canción de Rosalía, de fondo.

Entre quienes decidieron republicar ese contenido en TikTok apareció Rosalía. Si bien cantante no hizo comentarios, el gesto fue suficiente para despertar una inmediata reacción de sus seguidores argentinos.

Rosalía rompió el silencio tras burlarse de Argentina: el escueto pedido de disculpas que compartió en redes

Tras la polémica, la cantante rompió el silencio y compartió una historia de Instagram donde pidió perdón por su actitud y la repercusión que generó a nivel mundial.

En medio de la campaña antiargentina que invadió las redes sociales y generó que actores, personajes de la política e influencers salieran a hablar mal del país. Un reposteo de la cantante española Rosalía generó indignación en redes sociales al compartir el video de Mia Khalifa, donde la influencer simuló interpretar una estrofa del tema "La perla", acompañando el video con una irónica acotación dirigida al público futbolero: "Así es como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".

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