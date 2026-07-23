Crecida histórica del río Iguazú: suspendieron el acceso a la Garganta del Diablo en las Cataratas Las intensas lluvias registradas en el sur de Brasil provocaron un aumento extraordinario del caudal y obligaron a aplicar medidas preventivas en el principal atractivo turístico de Misiones, mientras esperan que las condiciones mejoren durante los próximos días. Por Agregar C5N en









El acceso a la Garganta del Diablo permanece cerrado por la importante crecida del río. Redes sociales

Una crecida extraordinaria del río Iguazú obligó este jueves a suspender de manera preventiva el acceso a la Garganta del Diablo, el circuito más emblemático de las Cataratas del Iguazú, luego de que el caudal superara los 8.500 metros cúbicos por segundo como consecuencia de las intensas lluvias caídas en el sur de Brasil.

Según informó Infobae, el incremento del caudal comenzó durante la tarde del miércoles y se aceleró con rapidez durante la madrugada, por lo que Iguazú Argentina y la Administración de Parques Nacionales resolvieron activar los protocolos de seguridad para proteger a los visitantes y preservar la infraestructura del parque.

#UNOxUNO Norma Devecchi, periodista: "La crecida es exponencial, se dio en tan solo 10 horas. Ahora, corren mas 9mil m3 x seg. Ayer rebatieron las pasarelas del circuito de Garganta del diablo, por seguridad, los demás circuitos están habilitados". pic.twitter.com/DUkBwos0L3 — DobleHFM931 (@DobleH931) July 23, 2026 La gerente general de Iguazú Argentina, Carol Da Rosa, explicó que el monitoreo permanente de los puntos de control ubicados sobre el río permitió anticipar el fenómeno y decidir el cierre del circuito, además de señalar que las precipitaciones registradas en la cuenca alta brasileña fueron determinantes para el crecimiento del caudal.

La directiva remarcó que la decisión de rebatir las pasarelas respondió exclusivamente a los protocolos de seguridad vigentes y transmitió tranquilidad al asegurar que las estructuras fueron diseñadas para soportar este tipo de eventos hidrológicos, habituales en un entorno natural como el de las Cataratas del Iguazú.

Imágenes de las pasarelas sobre la Garganta del Diablo. Redes sociales Tras el cierre del ingreso a la Garganta del Diablo, el Parque Nacional Iguazú permanece abierto Pese a la clausura de la Garganta del Diablo, el Parque Nacional Iguazú permaneció abierto con normalidad y mantuvo habilitados los circuitos Superior e Inferior, el Sendero Verde y el Tren Ecológico de la Selva, mientras que los paseos náuticos permanecían sujetos a las condiciones del río y a la evaluación de la empresa prestataria.