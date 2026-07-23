23 de julio de 2026 Inicio
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Crecida histórica del río Iguazú: suspendieron el acceso a la Garganta del Diablo en las Cataratas

Las intensas lluvias registradas en el sur de Brasil provocaron un aumento extraordinario del caudal y obligaron a aplicar medidas preventivas en el principal atractivo turístico de Misiones, mientras esperan que las condiciones mejoren durante los próximos días.

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El acceso a la Garganta del Diablo permanece cerrado por la importante crecida del río. 

El acceso a la Garganta del Diablo permanece cerrado por la importante crecida del río. 

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Una crecida extraordinaria del río Iguazú obligó este jueves a suspender de manera preventiva el acceso a la Garganta del Diablo, el circuito más emblemático de las Cataratas del Iguazú, luego de que el caudal superara los 8.500 metros cúbicos por segundo como consecuencia de las intensas lluvias caídas en el sur de Brasil.

La Policía de Santa Fe intervino en el hecho.
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Según informó Infobae, el incremento del caudal comenzó durante la tarde del miércoles y se aceleró con rapidez durante la madrugada, por lo que Iguazú Argentina y la Administración de Parques Nacionales resolvieron activar los protocolos de seguridad para proteger a los visitantes y preservar la infraestructura del parque.

La gerente general de Iguazú Argentina, Carol Da Rosa, explicó que el monitoreo permanente de los puntos de control ubicados sobre el río permitió anticipar el fenómeno y decidir el cierre del circuito, además de señalar que las precipitaciones registradas en la cuenca alta brasileña fueron determinantes para el crecimiento del caudal.

La directiva remarcó que la decisión de rebatir las pasarelas respondió exclusivamente a los protocolos de seguridad vigentes y transmitió tranquilidad al asegurar que las estructuras fueron diseñadas para soportar este tipo de eventos hidrológicos, habituales en un entorno natural como el de las Cataratas del Iguazú.

Imágenes de las pasarelas sobre la Garganta del Diablo.

Imágenes de las pasarelas sobre la Garganta del Diablo.

Tras el cierre del ingreso a la Garganta del Diablo, el Parque Nacional Iguazú permanece abierto

Pese a la clausura de la Garganta del Diablo, el Parque Nacional Iguazú permaneció abierto con normalidad y mantuvo habilitados los circuitos Superior e Inferior, el Sendero Verde y el Tren Ecológico de la Selva, mientras que los paseos náuticos permanecían sujetos a las condiciones del río y a la evaluación de la empresa prestataria.

Da Rosa sostuvo que el pronóstico resulta alentador porque cesaron las lluvias en la cuenca alta y estimó que el caudal comenzará a descender durante las próximas horas, aunque aclaró que la reapertura del circuito dependerá de una inspección técnica para verificar que la crecida no haya provocado daños en las pasarelas.

La responsable de la concesionaria también destacó el movimiento turístico registrado durante las vacaciones de invierno al señalar que desde comienzos de julio el área Cataratas recibió más de 6.000 visitantes por día y que, en lo que va del año, el Parque Nacional Iguazú ya superó los 830.000 ingresos.

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