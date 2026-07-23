Después del dramático robo en la casa de Wanda Nara, Maxi López se reencontró con sus hijos El exjugador de fútbol se mostró con sus cinco hijos y comenzó los trámites para recuperar los pasaportes tras el robo en la casa de la empresaria en Italia, mientras se jugaba la final del Mundial 2026. Agregar C5N en









El exjugador trabajó fue comentarista en el Mundial 2026 para la transmisión de Telefe. Redes sociales

Luego de que se hizo público el robo a la casa de Wanda Nara en el campo de Italia, donde estaban los hijos de Maxi López jutno a su abuela Nora Colósimo, el exfutbolista se juntó con su familia y llevó tranquilidad a sus seguidores.

El empresario publicó una foto en sus historias de Instagram, y se mostró junto a Valentino, Constantino y Venedicto, que tuvo con Nara, y los que tiene con la modelo Daniela Christiansson, Elle y Lando, con un mensaje para calmar la preocupación general.

"Ya estamos juntos con mis hijos, haciendo los trámites para recuperar los pasaportes, pero lo más importante es que están bien. Cuando resolvamos esta situación volveremos todos juntos a Argentina", escribió junto a un corazón azul.

Estamos con mis hijos en Suiza juntos, haciendo los trámites para recuperar los pasaportes, pero lo más importante es que están bien. Cuando resolvamos esta situación volveremos todos juntos a Argentina.



Gracias por preocuparse y por todos los mensajes que me hicieron llegar! pic.twitter.com/9DaEnaBvEQ — Maxi Lopez (@MaxiLopez_11) July 23, 2026 El exmarido de la dueña de Wanda Cosmetics, aprovechó para quedarse unos días más en suelo italiano mientras hace los trámites para la reposición de los papeles oficiales que le son requeridos por el consulado a la hora de viajar. Al final, el exdelantero agradeció las muestras de apoyo y los mensajes de afecto en este difícil momento.