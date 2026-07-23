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Después del dramático robo en la casa de Wanda Nara, Maxi López se reencontró con sus hijos

El exjugador de fútbol se mostró con sus cinco hijos y comenzó los trámites para recuperar los pasaportes tras el robo en la casa de la empresaria en Italia, mientras se jugaba la final del Mundial 2026.

El exjugador trabajó fue comentarista en el Mundial 2026 para la transmisión de Telefe.

El exjugador trabajó fue comentarista en el Mundial 2026 para la transmisión de Telefe.

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Luego de que se hizo público el robo a la casa de Wanda Nara en el campo de Italia, donde estaban los hijos de Maxi López jutno a su abuela Nora Colósimo, el exfutbolista se juntó con su familia y llevó tranquilidad a sus seguidores.

La actriz remarcó la contradicción de quienes critican a la Argentina pero se benefician del público local.
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El empresario publicó una foto en sus historias de Instagram, y se mostró junto a Valentino, Constantino y Venedicto, que tuvo con Nara, y los que tiene con la modelo Daniela Christiansson, Elle y Lando, con un mensaje para calmar la preocupación general.

"Ya estamos juntos con mis hijos, haciendo los trámites para recuperar los pasaportes, pero lo más importante es que están bien. Cuando resolvamos esta situación volveremos todos juntos a Argentina", escribió junto a un corazón azul.

El exmarido de la dueña de Wanda Cosmetics, aprovechó para quedarse unos días más en suelo italiano mientras hace los trámites para la reposición de los papeles oficiales que le son requeridos por el consulado a la hora de viajar. Al final, el exdelantero agradeció las muestras de apoyo y los mensajes de afecto en este difícil momento.

Cómo fue el robo a Wanda Nara en Italia

El robo a la casa de campo de Wanda Nara en Galliate, a las afueras de Milán, ocurrió el fin de semana del 19 de julio de 2026 mientras se disputaba la final del Mundial 2026. Tres delincuentes encapuchados ingresaron de forma premeditada a la propiedad aprovechando los puntos ciegos de las cámaras de seguridad.

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