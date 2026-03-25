Operaron a Thiago, el joven que está grave por la explosión en Mariano Acosta: qué dice el parte médico

Es un vecino del barrio que sufrió lesiones en su cabeza tras ser alcanzado por un objeto que volaba a gran velocidad. Se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Eva Perón de Merlo.

El joven herido gravemente por una serie de explosiones en un depósito donde se almacenaban garrafas de gas licuado en la localidad de Mariano Acosta , identificado como Thiago , fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado en el sector de terapia intensiva del Hospital Eva Perón de Merlo.

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Thiago, quien tiene 18 años y sufrió graves lesiones en su cabeza tras haber sido alcanzado por un objeto que volaba a gran velocidad, fue intervenido quirúrgicamente por un grupo de médicos, debido a la gravedad de su estado de salud. "Está en coma farmacológico. La cirugía duró entre dos y tres horas. El cuadro sigue siendo muy crítico" , expresó el médico de terapia intensiva del Hospital Eva Perón, Omar Flores , en diálogo con la prensa.

"En este momento, las posibilidades de recuperación no las veremos. Ahora hay que ver que no haga complicaciones posteriores a un proceso quirúrgico complejo. Por ahora no se puede decir si hay riesgo de vida o no porque vamos compensando a medida de lo que el paciente va pasando. Va en lenta mejoría pero hay que ir viendo cómo pasará las 24 horas", agregó en esta línea.

También se refirió a las heridas que sufrió: "Por ahora no hay rasgos de edema. Tiene un hematoma subdural producto del golpe. El hematoma se evacuó y la complicación puede ser que tenga un vaso complicado y pierda sangre. Por eso se hacen los laboratorios posteriores al proceso quirúrgico. Por ahora, si bien hizo un pequeño sangrado, estamos dándole las transfusiones sanguíneas necesarias".

Por su parte, previamente la tía de Thiago, llamada Juliana, precisó que "el nene pasaba cuando arrancó la explosión, iba justo con el padre". Sus padres lo trasladaron al hospital y se encontraba inconsciente.

Según relató su madre, Rosa, en la puerta del Hospital Eva Perón de Merlo, el joven "fue a cirugía porque está muy comprometido, el traumatismo de cráneo fue muy grave; aparte de las quemaduras que tuvo, se le hundió el hueso de la cabeza, tienen que descomprimir porque tiene coágulos".

"Explotó una planta clandestina que había hace muchos años. Estábamos en la galería de mi casa para salir con mi marido y mi sobrino, de pronto veo que una de las garrafas entró a mi domicilio e impactó a Thiago", denunció.

Explosión en Mariano Acosta: se conoció cómo inició el incendio en el depósito de garrafas

Una serie de fuertes explosiones seguidas de un incendio de grandes proporciones se produjo este miércoles en la localidad de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo. El foco se desató alrededor de las 6 en un depósito donde se almacenaban garrafas de gas licuado.

El hecho se produjo en un depósito ubicado sobre la Avenida Constituyentes al 1400, donde dotaciones de bomberos y equipos de emergencia trabajaron intensamente para controlar las llamas en un predio rodeado de viviendas. Un empleado que sufrió heridas expuso en diálogo con la prensa que el incendio se desató cuando con sus compañeros conectaron una pava eléctrica cerca de uno de los tanques que tenía una pérdida.