Explosión en Mariano Acosta: detuvieron al dueño del predio

Oscar Adrián Benítez acopiaba garrafas de distintas marcas para distribución en un lugar que no contaba con habilitación. Será indagado el jueves.

La Policía Bonaerense detuvo a Oscar Adrián Benítez , dueño del predio donde funcionaba el depósito de garrafas que explotó durante la mañana de este miércoles en la localidad bonaerense de Mariano Acosta , un incidente que causó seis heridos, entre ellos un menor de 15 años con graves lesiones craneales.

El hombre admitió que acopiaba garrafas de distintas marcas para distribución. Sin embargo, el lugar no contaba con habilitación. En julio de 2025, el Gobierno eliminó controles clave del sector para "fomentar la competencia y la participación privada" .

El foco se desató alrededor de las 6 en un depósito donde se almacenaban garrafas de gas licuado, ubicado sobre la avenida Constituyentes al 1400.

El estruendo de las detonaciones no solo despertó a los vecinos, sino que también generó escenas de temor en toda la zona: los estallidos se percibieron a varios kilómetros de distancia , mientras una densa columna de humo comenzaba a elevarse sobre el lugar. Incluso pasadas las 8 de la mañana, continuaban escuchándose explosiones, lo que daba cuenta de la peligrosidad del incendio.

Dotaciones de bomberos y equipos de emergencia trabajaron intensamente para controlar las llamas en un predio rodeado de viviendas . Algunas casas linderas fueron afectadas por el fuego.

Según la investigación, el fuego se habría originado por la falla eléctrica de una pava y se propagó rápidamente, provocando pánico en el barrio por las explosiones y la cantidad de elementos que salieron volando.

Preocupación por el estado del chico de 15 años herido en las explosiones en Merlo

Uno de los heridos es un chico de 15 años, identificado como Thiago, quien justo pasaba por el lugar en el momento en el que trozos de hierro volaban por el aire. Uno lo golpeó en la cabeza. "El nene pasaba cuando arrancó la explosión, iba justo con el padre", contó a los medios Juliana, su tía. Sus padres lo llevaron al hospital y estaba inconsciente.

Según relató su madre, Rosa, en la puerta del Hospital Eva Perón de Merlo, el joven "fue a cirugía porque está muy comprometido, el traumatismo de cráneo fue muy grave; aparte de las quemaduras que tuvo, se le hundió el hueso de la cabeza, tienen que descomprimir porque tiene coágulos, está entubado".

"Explotó una planta clandestina que había hace muchos años. Estábamos en la galería de mi casa para salir con mi marido y mi sobrino, de pronto veo que una de las garrafas entró a mi domicilio e impactó a Thiago", denunció.

En cuanto a los detalles de la intervención, Sandra Carabajal, directora del hospital, precisó que "se va a explorar la zona del hundimiento, se va a hacer una limpieza en caso de esquirlas sueltas, y luego reparar el lugar para que quede limpio y pueda evolucionar bien".

Embed - La palabra de la MAMÁ del JOVEN HERIDO: "El TRAUMATISMO de CRÁNEO fue MUY GRAVE"

Los otros tres heridos son trabajadores del depósito, que fueron trasladados a un hospital zonal para recibir las primeras atenciones. "Las víctimas son Diego Hernán Robledo, de 41 años; Víctor Hugo Tuler, de 47; y Raúl Oscar Cross, de 38 años. Son las tres personas que se encontraban en este depósito y distribución de garrafas en la calle Constituyentes al 1400 de Mariano Acosta", informó la periodista de C5N Yanina Álvarez.

Además, dos bomberos fueron ingresados al hospital Eva Perón por inhalación de monóxido de carbono.