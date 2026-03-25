25 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Explosión en Mariano Acosta: se conoció cómo inició el incendio en el depósito de garrafas

El hecho, por el cual se desplegó un amplio operativo, se produjo en un lugar que no estaba habilitado. El dueño del predio fue detenido y será indagado este jueves.

Por
El hecho se produjo en Mariano Acosta.

El hecho se produjo en Mariano Acosta.

Una serie de fuertes explosiones seguidas de un incendio de grandes proporciones se produjo este miércoles en la localidad de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo. El foco se desató alrededor de las 6 en un depósito donde se almacenaban garrafas de gas licuado.

Te puede interesar:

Explosión en Mariano Acosta: detuvieron al dueño del predio

El hecho se produjo en un depósito ubicado sobre la Avenida Constituyentes al 1400, donde dotaciones de bomberos y equipos de emergencia trabajaron intensamente para controlar las llamas en un predio rodeado de viviendas. Un empleado que sufrió heridas expuso en diálogo con la prensa que el incendio se desató cuando con sus compañeros conectaron una pava eléctrica cerca de uno de los tanques que tenía una pérdida.

En tal sentido, tres personas resultaron heridas, entre los que se encontraban trabajadores del deposito y un menor de edad, que fueron trasladados a un hospital local. Vecinos de la zona indicaron que el lugar no contaría habilitación.

Mariano Acosta incendio
El hecho se produjo en Mariano Acosta.

El hecho se produjo en Mariano Acosta.

"El fuego está controlado, se está haciendo enfriamiento y remoción. Los tres heridos están siendo atendidos en un nosocomio local, eran trabajadores del depósito", informó Sergio Ravelli, comandante de Bomberos de Merlo y director de Defensa Civil, cerca de las 9:30.

El estruendo de las detonaciones no solo despertó a los vecinos, sino que también generó escenas de temor en toda la zona: los estallidos se percibieron a varios kilómetros de distancia, mientras una densa columna de humo comenzaba a elevarse sobre el lugar. Incluso pasadas las 8 de la mañana, continuaban escuchándose explosiones, lo que daba cuenta de la peligrosidad del incendio.

Explosión en Mariano Acosta: detuvieron al dueño del predio

La Policía Bonaerense detuvo a Oscar Adrián Benítez, dueño del predio donde funcionaba el depósito de garrafas que explotó durante la mañana de este miércoles en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, un incidente que causó seis heridos, entre ellos un menor de 15 años con graves lesiones craneales.

El hombre admitió que acopiaba garrafas de distintas marcas para distribución. Sin embargo, el lugar no contaba con habilitación. En julio de 2025, el Gobierno eliminó controles clave del sector para "fomentar la competencia y la participación privada".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Derrumbe en Parque Patricios: piden la imputación inmediata de los responsables

impactante robo a toda velocidad: motochorros atacaron a un motociclista que circulaba en la autopista sudeste

Impactante robo a toda velocidad: motochorros atacaron a un motociclista que circulaba en la Autopista Sudeste

La menor de edad llegó al centro médico sin signos vitales.

Tragedia en Santiago del Estero: una nena de tres años cayó de un tractor y murió aplastada

Horas antes del ataque, el joven subió un video posando junto a un fusil semiautomático.

Un adolescente mató a tiros a dos profesoras que no lo dejaron entrar al colegio por llegar tarde

El hombre herido está internado en el HECA.

Rosario: incumplió una restricción perimetral, fue apuñalado por su cuñado y está grave

El incendio comenzó 17.30.

Una lancha se incendió en pleno lago Nahuel Huapi y el conductor se salvó de milagro

Rating Cero

Diego Leuco espera la confirmación de quién será su próxima compañera en la Peña de Morfi. 

No la quieren: la elección de una histórica conductora tensiona el regreso de La Peña de Morfi

Fernanda Iglesias debió abandonar el programa en vivo.

Fernanda Iglesias abandonó Puro Show en vivo por una urgencia: "Salí corriendo"

Con una duración de 120 minutos, Jesus Revolution se presenta como una opción diferente dentro del catálogo, ideal para quienes buscan alternativas basadas en hechos reales con un enfoque espiritual.
play

La película religiosa sobre un hecho real de los 70 en EEUU llegó a Netflix y sorprende

Emilia Mernes fue a acompañar a Duki, quien cantaba en la fiesta.

Se filtró una foto de Emilia Mernes en el día de la fiesta de la Selección: qué jugador la sacó y a quién abraza

El actor falleció a los 28 años.

Murió Seth Peterson, el actor de cine para adultos, a los 28 años

Emilia no para de perder seguidores.

Emilia, en caída libre: sigue perdiendo seguidores tras su pelea con María Becerra y Tini

últimas noticias

Diego Leuco espera la confirmación de quién será su próxima compañera en la Peña de Morfi. 

No la quieren: la elección de una histórica conductora tensiona el regreso de La Peña de Morfi

Hace 10 minutos
Teherán, capital de Irán.

Cuáles son los 5 puntos que le propuso Irán a EEUU para finalizar la guerra

Hace 24 minutos
El hecho se produjo en Mariano Acosta.

Explosión en Mariano Acosta: se conoció cómo inició el incendio en el depósito de garrafas

Hace 33 minutos
Karina Milei junto a Manuel Adorni.

Karina Milei respaldó a Adorni en medio de la polémica: "Sé quién sos y de tu integridad"

Hace 1 hora
play

Derrumbe en Parque Patricios: el Gobierno de la Ciudad pidió ser reconocido como víctima

Hace 1 hora