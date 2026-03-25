Explosión en Mariano Acosta: se conoció cómo inició el incendio en el depósito de garrafas El hecho, por el cual se desplegó un amplio operativo, se produjo en un lugar que no estaba habilitado. El dueño del predio fue detenido y será indagado este jueves. Por + Seguir en







El hecho se produjo en Mariano Acosta.

Una serie de fuertes explosiones seguidas de un incendio de grandes proporciones se produjo este miércoles en la localidad de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo. El foco se desató alrededor de las 6 en un depósito donde se almacenaban garrafas de gas licuado.

El hecho se produjo en un depósito ubicado sobre la Avenida Constituyentes al 1400, donde dotaciones de bomberos y equipos de emergencia trabajaron intensamente para controlar las llamas en un predio rodeado de viviendas. Un empleado que sufrió heridas expuso en diálogo con la prensa que el incendio se desató cuando con sus compañeros conectaron una pava eléctrica cerca de uno de los tanques que tenía una pérdida.

En tal sentido, tres personas resultaron heridas, entre los que se encontraban trabajadores del deposito y un menor de edad, que fueron trasladados a un hospital local. Vecinos de la zona indicaron que el lugar no contaría habilitación.

Mariano Acosta incendio El hecho se produjo en Mariano Acosta. "El fuego está controlado, se está haciendo enfriamiento y remoción. Los tres heridos están siendo atendidos en un nosocomio local, eran trabajadores del depósito", informó Sergio Ravelli, comandante de Bomberos de Merlo y director de Defensa Civil, cerca de las 9:30.

El estruendo de las detonaciones no solo despertó a los vecinos, sino que también generó escenas de temor en toda la zona: los estallidos se percibieron a varios kilómetros de distancia, mientras una densa columna de humo comenzaba a elevarse sobre el lugar. Incluso pasadas las 8 de la mañana, continuaban escuchándose explosiones, lo que daba cuenta de la peligrosidad del incendio.

Explosión en Mariano Acosta: detuvieron al dueño del predio La Policía Bonaerense detuvo a Oscar Adrián Benítez, dueño del predio donde funcionaba el depósito de garrafas que explotó durante la mañana de este miércoles en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, un incidente que causó seis heridos, entre ellos un menor de 15 años con graves lesiones craneales. El hombre admitió que acopiaba garrafas de distintas marcas para distribución. Sin embargo, el lugar no contaba con habilitación. En julio de 2025, el Gobierno eliminó controles clave del sector para "fomentar la competencia y la participación privada".