25 de marzo de 2026 Inicio
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Video: así fue el momento de la explosión en el depósito de garrafas en Mariano Acosta

Los vecinos debieron autoevacuarse, hay tres empleados heridos con quemaduras y un chico de 15 años fue alcanzado por un objeto de metal que lo golpeó en la cabeza y le produjo politraumatismo craneal.

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Las garrafas explotaban y volaban cerca de 200 metros a la redonda

Producto de la explosión en un depósito de garrafas en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, en el partido de Merlo, varias personas resultaron heridas y generó un gran susto entre los vecinos. Ahora, se dieron a conocer las primeras imágenes del momento de la mayor detonación.

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De acuerdo a lo que trascendió, se había dado el primer estruendo y minutos después se produjo el estallido que terminó siendo captado por el dron de uno de los vecinos. “La verdad que el momento fue shockeante porque no sabía qué estaba pasando, entonces elevo el drone y cuando me pongo a ver, son garrafas volando por todos lados”, señaló Nicolás, el joven que filmó el momento, en declaraciones con C5N.

En esa línea, aseguró que en un momento se puso nervioso porque “estaba controlando el drone y las garrafas empezaron a volar”. “Estaba durmiendo y cuando escuché las explosiones, lo primero que hice fue sacar el drone y cuando salgo, veo humo, fuego”, indicó.

En el lugar trabajaron 10 dotaciones de bomberos, pero el operativo fue complicado debido a que las garrafas explotaban y volaban cerca de 200 metros a la redonda, lo que generó un susto y riesgo peligrosos en el lugar, por lo que los propios vecinos se autoevacuaron.

Según los reportes de heridos, tres empleados debieron ser trasladados al hospital luego de resultar con lesiones, sumado a un adolescente que pasaba por la zona y un proyectil de garrafa le impactó en la cabeza.

El parte médico indica que los trabajadores sufrieron quemaduras y están internados por control clínico, mientras que el joven ingresaría al quirófano en los próximos minutos. “Se escuchan explosiones a 15 cuadras del depósito”, contó un vecino. Además, quienes viven cerca del lugar expresan que “no se puede respirar” y que tienen miedo de salir de sus casas.

“Yo vivo a la vuelta de donde pasó todo. Me desperté y vi garrafas volando por todos lados y lo primero que hice fue agarrar mi familia y tratar de evacuar a los más cercanos vecinos y ayudar a evacuar. Fue una explosión con garrafas directamente volando con fuego, fue como una peli, muy feo”, describió otro vecino en diálogo con el cronista Bernardo Magnano y agregó: “Sabíamos que existía ese depósito y tiene varias denuncias y avisos que tenía que cerrar por problemas. Era clandestino”.

Al menos dos heridos e incendios en casas linderas producto de las explosiones en un depósito de garrafas en Mariano Acosta

Una serie de fuertes explosiones seguidas de un incendio de grandes proporciones alteró la calma de la madrugada de este miércoles en la localidad de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo por la explosión en un depósito de garrafas. El foco se desató alrededor de las 6 en un depósito donde se almacenaban garrafas de gas licuado, ubicado sobre la avenida Constituyentes al 1400.

El estruendo de las detonaciones no solo despertó a los vecinos, sino que también generó escenas de temor en toda la zona: los estallidos se percibieron a varios kilómetros de distancia, mientras una densa columna de humo comenzaba a elevarse sobre el lugar. Incluso pasadas las 8 de la mañana, continuaban escuchándose explosiones, lo que daba cuenta de la peligrosidad del incendio.

No se notificaron víctimas fatales, pero se reportaron tres heridos, entre los que se encentraban trabajadores del depósito y un menor de edad, que fueron trasladados a un hospital local. Las causas que originaron el incendio aún no fueron determinadas. Vecinos de la zona indicaron que el lugar no contaría habilitación. El municipio pidió no acercarse por la caída de esquirlas.

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