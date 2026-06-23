23 de junio de 2026 Inicio
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Ola polar en Argentina: rige una alerta por frío, viento zonda y temperaturas bajo cero

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por temperaturas cerca de los 0° y, en algunas localidades, debajo de los -5°. Además de heladas generalizadas en el centro del país, el clima invernal se mantendrá durante los últimos días de junio. ¿Pueden regresar las precipitaciones?

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Varias provincias se encuentran bajo alerta por frío extremo. 

Varias provincias se encuentran bajo alerta por frío extremo. 

El ingreso de un nuevo frente frío generó que una nueva ola polar afecte a gran parte de la Argentina. En el centro y norte del país las temperaturas mínimas se desplomaron y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para esa región una alerta amarilla por frío extremo.

Se viene una jornada fría en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.
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El SMN comunicó que las provincias bajo alerta por frío extremo son Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Chaco, Formosa, Tucumán, Salta y Jujuy.

Mientras que en el territorio de Mendoza está bajo alera por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 10 cm en las zonas de meseta y entre 10 y 30 cm en las zonas cordilleranas. Los acumulados podrían ser superados en forma puntual.

En el caso de Jujuy y parte de la zona cordillerana de Salta está bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.

Desde Meteored por su parte aseguraron que "la continuidad de la circulación de aire frío permitirá que las anomalías negativas de temperatura se mantengan hasta prácticamente finalizar junio". Aunque "el cierre del mes estará caracterizado por un ambiente plenamente invernal, con heladas frecuentes, temperaturas persistentemente bajas y una marcada estabilidad".

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Para el martes 23 de junio se estima una temperatura máxima de 12° y una mínima de 4°. Durante la mañana y la tarde se prevé un cielo algo nublado sin probabilidades de lluvia, acompañado por vientos de entre 13 y 22 km/h con dirección variable. Hacia la noche, las condiciones desmejorarán con un aumento en la probabilidad de lluvias aisladas, estimada entre un 10% y un 40%, junto a vientos de 7 a 12 km/h orientados desde el este.

Captura del SMN.

Captura del SMN.

El miércoles 24 registrará un descenso en la temperatura máxima, ubicándose en 11°, mientras que la mínima ascenderá a 5°. La jornada transcurrirá con nubosidad variable y sin probabilidad de lluvias en ninguna de sus franjas horarias. Los vientos se mantendrán leves, oscilando entre los 7 y 12 km/h en la mañana y noche, y alcanzando velocidades de 13 a 22 km/h durante la tarde, provenientes principalmente del sector este y noreste.

Ranking de temperaturas extremas por frío en Argentina

Gualeguaychú Entre Ríos 0ºC
General Pico La Pampa -0.3ºC
Presidencia Roque Sáenz Peña Chaco -0.5ºC
Santa Rosa La Pampa -1ºC
San Rafael Mendoza -1ºC
Venado Tuerto Santa Fe -1.4ºC
San Juan San Juan -1.7ºC
Maquinchao Río Negro -2ºC
San Carlos de Bariloche Río Negro -2.5ºC
Malargüe Mendoza -6.8ºC
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