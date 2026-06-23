Ola polar en Argentina: rige una alerta por frío, viento zonda y temperaturas bajo cero

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por temperaturas cerca de los 0° y, en algunas localidades, debajo de los -5°. Además de heladas generalizadas en el centro del país, el clima invernal se mantendrá durante los últimos días de junio. ¿Pueden regresar las precipitaciones?

El ingreso de un nuevo frente frío generó que una nueva ola polar afecte a gran parte de la Argentina. En el centro y norte del país las temperaturas mínimas se desplomaron y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para esa región una alerta amarilla por frío extremo .

Mientras que en el territorio de Mendoza está bajo alera por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 10 cm en las zonas de meseta y entre 10 y 30 cm en las zonas cordilleranas. Los acumulados podrían ser superados en forma puntual.

En el caso de Jujuy y parte de la zona cordillerana de Salta está bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.

#PronosticodelTiempo El aire #polar avanza y deja ambiente muy frío a gélido en todo el centro y norte argentino. #AMBA con baja ST matinal, inestable hacia el atardecer e inicio de la noche. Alerta por #nevadas en Santa Cruz. Más info https://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/74KQs8yiE7

Desde Meteored por su parte aseguraron que "la continuidad de la circulación de aire frío permitirá que las anomalías negativas de temperatura se mantengan hasta prácticamente finalizar junio". Aunque " el cierre del mes estará caracterizado por un ambiente plenamente invernal , con heladas frecuentes , temperaturas persistentemente bajas y una marcada estabilidad".

Pronóstico extendido del SMN: cómo estará el tiempo en CABA

Para el martes 23 de junio se estima una temperatura máxima de 12° y una mínima de 4°. Durante la mañana y la tarde se prevé un cielo algo nublado sin probabilidades de lluvia, acompañado por vientos de entre 13 y 22 km/h con dirección variable. Hacia la noche, las condiciones desmejorarán con un aumento en la probabilidad de lluvias aisladas, estimada entre un 10% y un 40%, junto a vientos de 7 a 12 km/h orientados desde el este.

Captura del SMN.

El miércoles 24 registrará un descenso en la temperatura máxima, ubicándose en 11°, mientras que la mínima ascenderá a 5°. La jornada transcurrirá con nubosidad variable y sin probabilidad de lluvias en ninguna de sus franjas horarias. Los vientos se mantendrán leves, oscilando entre los 7 y 12 km/h en la mañana y noche, y alcanzando velocidades de 13 a 22 km/h durante la tarde, provenientes principalmente del sector este y noreste.

Ranking de temperaturas extremas por frío en Argentina