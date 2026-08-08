8 de agosto de 2026 Inicio
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¿Cuándo sale el sol en CABA? Fin de semana nublado y con bajas temperaturas tras las tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos para varias provincias de Argentina. En paralelo, un nuevo frente frío generó un descenso brusco de las temperaturas en la Ciudad. ¿Se retiran las nubes del cielo?

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Se esperan mínimas de 3 y 4 grados. 

Se esperan mínimas de 3 y 4 grados. 

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Tras varias semanas nubladas, el sol parece que quiere asomarse durante el segundo fin de semana de agosto. A pesar del ingreso de un frente frío que generó un descenso brusco de las temperaturas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con mínimas cerca de los 4 a 5 grados durante las primeras horas del día.

Sábado y domingo estará frío por las mañanas.
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Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy están bajo alerta amarilla por viento.

La Costa Atlántica será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Mientras que en la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos. La situación puede estar acompañada por reducción de visibilidad por viento blanco y/o ventisca.

En el resto del área soplarán vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Pronóstico extendido para CABA: nubosidad, sol y bajas temperaturas

El fin de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estará marcado por marcas térmicas bajas, mañanas frías y la presencia del sol, configurando jornadas frescas e ideales para abrigarse al salir.

Para este sábado 8 de agosto, se aguarda una jornada fresca con una temperatura máxima que alcanzará los 13° y una mínima de 7°. Durante la mañana y la tarde el cielo se mantendrá parcialmente nublado con presencia de sol, mientras que por la noche la nubosidad tenderá a despejarse. La probabilidad de precipitaciones durante el día será prácticamente nula, ubicándose entre un 0% y un 10% en las primeras horas. Asimismo, se prevé la presencia de ráfagas de viento del sector noroeste de entre 42 y 50 km/h durante la tarde.

El domingo 9 de agosto se acentuará el aire frío, especialmente en las primeras horas del día, con una temperatura mínima que descenderá a los 4°, alcanzando por la tarde una máxima de 13°. El sol será el gran protagonista del día, brillando con fuerza a lo largo de la mañana y la tarde sobre la Capital Federal bajo un cielo despejado a algo nublado, descartando cualquier posibilidad de lluvias durante toda la jornada.

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