¿Cuándo sale el sol en CABA? Fin de semana nublado y con bajas temperaturas tras las tormentas

Tras varias semanas nubladas, el sol parece que quiere asomarse durante el segundo fin de semana de agosto. A pesar del ingreso de un frente frío que generó un descenso brusco de las temperaturas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con mínimas cerca de los 4 a 5 grados durante las primeras horas del día.
Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy están bajo alerta amarilla por viento.
La Costa Atlántica será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.
Mientras que en la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos. La situación puede estar acompañada por reducción de visibilidad por viento blanco y/o ventisca.
En el resto del área soplarán vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
Pronóstico extendido para CABA: nubosidad, sol y bajas temperaturas
El fin de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estará marcado por marcas térmicas bajas, mañanas frías y la presencia del sol, configurando jornadas frescas e ideales para abrigarse al salir.
Para este sábado 8 de agosto, se aguarda una jornada fresca con una temperatura máxima que alcanzará los 13° y una mínima de 7°. Durante la mañana y la tarde el cielo se mantendrá parcialmente nublado con presencia de sol, mientras que por la noche la nubosidad tenderá a despejarse. La probabilidad de precipitaciones durante el día será prácticamente nula, ubicándose entre un 0% y un 10% en las primeras horas. Asimismo, se prevé la presencia de ráfagas de viento del sector noroeste de entre 42 y 50 km/h durante la tarde.
El domingo 9 de agosto se acentuará el aire frío, especialmente en las primeras horas del día, con una temperatura mínima que descenderá a los 4°, alcanzando por la tarde una máxima de 13°. El sol será el gran protagonista del día, brillando con fuerza a lo largo de la mañana y la tarde sobre la Capital Federal bajo un cielo despejado a algo nublado, descartando cualquier posibilidad de lluvias durante toda la jornada.