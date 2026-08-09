Llega el sol pero también el frío polar: así sigue el clima la segunda semana de agosto 2026 La segunda semana de agosto traerá un cambio en las condiciones del tiempo, con jornadas frías pero mayormente estables. Por Agregar C5N en









Conocé como va a estar el clima en la segunda semana de agosto. Tiempo

El AMBA tendrá un comienzo de semana marcado por el frío polar.

Las temperaturas serán bajas por la mañana y más agradables durante la tarde.

Con el avance de los días, se espera una leve recuperación de las temperaturas.

El tiempo se mantendrá estable, aunque todavía con un ambiente invernal. Después de una semana marcada por la humedad, los días grises y el mal tiempo, el escenario comenzó a cambiar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La llegada de las lluvias y las fuertes tormentas provocó un marcado cambio en las condiciones, con el posterior ingreso de frío polar. Así, el cierre de la semana quedó marcado por el regreso del sol y un descenso importante de las temperaturas.

El sábado mantuvo este nuevo panorama, con cielo mayormente despejado y sin lluvias, aunque el frío se hizo sentir durante buena parte de la jornada. La temperatura se ubicó entre los 7°C de mínima y los 13°C de máxima, mientras que durante la mañana se registraron ráfagas de viento que pudieron alcanzar entre 42 y 50 km/h. Hacia la tarde, el viento perdió intensidad y las condiciones se mantuvieron estables.

Jornadas frías pero con sol. Tiempo Este domingo, el frío será el principal protagonista en el AMBA, aunque acompañado por buenas condiciones meteorológicas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una mínima de apenas 4°C y una máxima de 13°C, con cielo despejado y sin probabilidad de precipitaciones. De esta manera, la semana concluirá con una mañana muy fría y una tarde fresca, pero con el sol nuevamente presente.

Cómo sigue el clima la segunda semana de agosto 2026 Durante el comienzo de la segunda semana de agosto, el frío polar continuará presente en el AMBA, aunque las condiciones se mantendrán mayormente estables. Las temperaturas se ubicarán en valores bajos durante las primeras horas, con mínimas que rondarán los 4°C a 7°C, mientras que las tardes serán algo más agradables, con máximas que van a estar entre 12°C y 15°C. El cielo tendrá algunos períodos de nubosidad, pero por el momento no se esperan cambios bruscos en el tiempo.

A medida que avance la semana, las temperaturas irán mostrando una leve recuperación, principalmente durante las tardes. Sin embargo, las mañanas seguirán siendo frías, con registros que van a mantenerse por debajo de los 10°C, por lo que será necesario mantener el abrigo durante las primeras horas. El Servicio Meteorológico Nacional no prevé un escenario de lluvias importantes para la región y las condiciones se mantendrían relativamente tranquilas.

El pronóstico del SMN para la segunda semana de agosto. Servicio Meteorológico Nacional Hacia el cierre de la semana podría continuar la tendencia de temperaturas más moderadas, aunque todavía dentro de un contexto invernal. Las máximas podrían acercarse nuevamente a los 15°C, mientras que las mínimas seguirían marcando mañanas frías. El pronóstico para los últimos días puede presentar cambios a medida que se acerque la fecha, por lo que habrá que seguir las actualizaciones del SMN. Por ahora, todo indica que la segunda semana de agosto comenzará con frío polar, sol y un tiempo más estable en el AMBA.