Ya es récord el cierre del paso Cristo Redentor: superó la marca de 2023 y podría extenderse todavía más tiempo

Se cumplen 27 días de inactividad, ya uno más que los 26 que pasó clausurado en 2023, y las alertas amarillas por nevadas y fuertes ráfagas de viento en Mendoza mantienen la incertidumbre sobre su reapertura. Hay, al menos, 1.500 camiones documentados a la espera de poder acceder a Chile y llegar al Pacífico.

El paso internacional Cristo Redentor , que conecta Mendoza con Chile a través del túnel Los Libertadores, permanece cerrado y este lunes alcanzó los 27 días consecutivos sin actividad, una marca que supera el anterior récord de 26 jornadas registrado durante el invierno de 2023.

El invierno no se va: alertas por nevadas, viento y frío extremo en gran parte del país

La interrupción del tránsito internacional mantiene a más de 2.000 camiones varados en Mendoza , mientras las empresas de transporte reclaman una solución ante las demoras y el impacto económico que genera la falta de circulación por el principal corredor terrestre del Mercosur hacia el Pacífico.

La Asociación de Propietarios de Camiones (Aprocam) cuestionó el trabajo realizado para despejar la Ruta Nacional 7 y denunció que existen equipos de Vialidad Nacional que permanecen fuera de servicio en la zona de alta montaña.

Desde ambos lados de la cordillera sostienen que todavía no están dadas las condiciones de seguridad necesarias para reanudar el tránsito internacional. Las autoridades destacaron los trabajos realizados para despejar los caminos y preparar los complejos aduaneros, aunque todavía no definieron una fecha concreta para la reapertura.

El escenario meteorológico tampoco favorece una solución inmediata. Según las autoridades de frontera, se esperan nuevas nevadas entre este lunes y el miércoles, seguidas por algunos días de mejora y otro período de inestabilidad a partir del 17 de agosto.

Cierre del paso internacional Cristo redentor: reclamos por las pérdidas económicas

El prolongado cierre representa un fuerte impacto para las empresas de transporte. Según los operadores del sector, cada camión pierde alrededor de 600 dólares por día debido a la imposibilidad de completar los recorridos internacionales.

Desde Aprocam también señalaron que en distintos puntos de la cordillera se observan máquinas destinadas al mantenimiento del corredor internacional que no estarían operativas. Los transportistas sostienen que el despeje avanza con lentitud pese a que algunos sectores de la ruta presentan condiciones de transitabilidad.

Ante la extensión del cierre, el Gobierno recomendó utilizar pasos fronterizos alternativos ubicados en otras provincias. Sin embargo, los empresarios aseguran que esas rutas no cuentan con la infraestructura aduanera y logística necesaria para absorber el volumen de tránsito del Cristo Redentor.