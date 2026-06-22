El primer lunes de invierno golpea fuerte: alerta amarilla en nueve provincias por temperaturas extremas El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó aviso por el bajo mercurio en los termómetros mientras el país se dispone a disfrutar del segundo partido de la Selección argentina en el Mundial 2026. Por Agregar C5N en









Se viene una jornada fría en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Llega el primer lunes de invierno y, pese a la expectativa por el partido de Argentina frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, cuesta salir de la cama. A tono con eso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por temperaturas extremas frías para nueve provincias.

Por otro lado, el organismo lanzó aviso amarillo por tormentas para Misiones, por viento para la zona cordillerana de Jujuy, Salta y La Rioja y por viento zonda para los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, en Salta; y para las áreas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, en Jujuy.

En cuanto a esta última alerta, la zona será afectada por viento sonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Cinco provincias bajo alerta amarilla. SMN En cuanto al frío, el SMN lanzó aviso amarillo por temperaturas extremas por frío en el sudeste de Jujuy, la totalidad del territorio de Tucumán, Andalgalá y Santa María en Catamarca, noroeste de Neuquén, sur de Mendoza, centro y norte de San Luis, oeste de Córdoba, norte de San Juan y todo el suelo de La Rioja.

Nueve provincias bajo alerta amarilla por frío extremo. SMN Sin alertas: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El organismo anticipa una jornada de lunes fría, con temperatura entre 7° y 13° y vientos leves del sur-sudoeste. El cielo se irá cubriendo a lo largo del día, a tono con lo que serán los primeros días de la semana. Luego, hacia el fin de semana, comenzará a despejarse, con menos viento aunque con la persistencia del bajo mercurio en los termómetros.

Comienza una semana fría en la Ciudad de Buenos Aires. SMN