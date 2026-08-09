Domingo helado en Buenos Aires: alerta amarilla por frío extremo El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió aviso por bajas temperaturas, un fenómeno que se repite en distintas zonas de otras catorce provincias. Por Agregar C5N en









Catorce distritos del país bajo alerta meteorológica por frío extremo. Ámbito/Nacho Petunchi

El invierno vuelve a decir presente y este domingo catorce distritos del país se encuentran bajo alerta meteorológica por frío extremo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a la vez que hay aviso por nevadas y vientos en zonas cercanas a la cordillera, para completar un mapa en el que los abrigos y la calefacción se imponen a la hora de cualquier plan de paseo.

El organismo emitió aviso amarillo por nevada para el sur de Mendoza y norte de Neuquén, donde se esperan valores de nieve acumulada entre 15 y 25 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Además, hay alerta amarilla por viento zonda para la puna de Antofagasta de la Sierra, Belén, Cachi, Cafayate, La Poma, Los Andes, Molinos, San Carlos, Tinogasta, Santa María y Tafí del Valle, entre Salta, Tucumán y Catamarca, mientras que en la zona cordillerana de Antofagasta de la Sierra, General Lamadrid, Tinogasta y Vinchina el aviso es por viento, que alcanzará velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.

SMN Por otro lado, el SMN lanzó alerta amarilla por frío extremo en la Ciudad de Buenos Aires y trece provincias: Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Corrientes, Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Este aviso significa que las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Doce provincias con alerta amarilla por frío extremo. SMN Alerta amarilla por frío: el pronóstico del clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El organismo anticipa una jornada fría, con temperatura entre 4° y 15° y un cielo que se irá cubriendo a lo largo del día a través de vientos del sudoeste.

La semana también será gélida, con máximas bajas que no superarán los 14°, cielos nublados y precipitaciones que podrían llegar el miércoles. Se viene una semana fría en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN