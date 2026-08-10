Periodista de TyC Sports fulminó a Pablo Lunati y estalló una guerra viral El exárbitro atacó al canal y a sus conductores por una polémica acción que perjudicó a River y el comunicador le respondió cuestionando su propia credibilidad. Por Agregar C5N en









Llamó la atención a la comunidad futbolera, dado que Senosiain suele mantener un perfil reservado en las redes. @RiverPlate

Ariel Senosiain, periodista de TyC Sports, protagonizó un cruce viral con el exárbitro Pablo Lunati en X luego de las declaraciones del exjuez sobre el penal no cobrado a Ángel Correa en el partido entre Tigre y River. Lo que comenzó como una crítica de Lunati al programa Paso a Paso terminó convirtiéndose en una respuesta del comunicador que llamó la atención a la comunidad futbolera, dado que el comunicadorsuele mantener un perfil reservado en las redes.

El episodio que desató la polémica ocurrió cuando Correa ingresaba al área con chances claras de quedarse frente al arquero Felipe Zenobio y el defensor Nahuel Banegas lo golpeó con una especie de tijera desde atrás. El árbitro Andrés Gariano no cobró penal y el VAR tampoco intervino, lo que generó una gran cantidad de reacciones en la cancha y en las redes.

Lunati apuntó directamente contra el canal y sus conductores, calificando la cobertura de parcial y sesgada. Senosiain no dejó pasar el ataque y respondió con una frase que pegó fuerte en las redes, ya que cuestionó la credibilidad del propio exárbitro como trabajador del canal al que criticaba.

Redes sociales Así fue el cruce entre Lunati y Senosiain en X Lunati fue el primero en generar esta discusión, ya que en su cuenta de X escribió: "Cómo se hacen los boludos también los de Paso a Paso. Ni hablaron del escandaloso penal no cobrado a favor de River en cancha de Tigre. Ariel Rodríguez y Ariel Senosiain. Un canal asqueroso que bajan línea a favor de Tapia y la AFA. Nunca hay que olvidarse de estos". La publicación mencionó directamente a los dos conductores del programa.

La respuesta de Senosiain llegó pocos minutos después y no fue tibia. "Tranquilo, Pablo. Debió haber sido penal. No creas a todos de tu condición. Nadie bajó línea de nada. Aunque el canal pueda tener errores como todos; un ejemplo: cuando te contrataron a vos como si hubieras sido confiable", disparó el conductor de Líbero, poniendo en tela de juicio la trayectoria del exárbitro dentro del propio canal que ahora atacaba.

Redes sociales El defensor de Tigre involucrado en la jugada también habló sobre el incidente. "Yo me tiro y siento un planchazo, un golpe. Tengo un huevo en la canilla. Algunos me dicen que lo toco, otros que no. La verdad es que no sé qué fue lo que termina cobrando Andrés, pero yo me tiré y siento que él me pisa en el intento de proteger la pelota", afirmó Banegas. El cruce entre Lunati y Senosiain se convirtió rápidamente en trending topic y dividió opiniones entre quienes respaldaron el reclamo del exárbitro sobre la jugada y quienes celebraron la respuesta del periodista.