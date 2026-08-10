El invierno no se va: alertas por nevadas, viento y frío extremo en gran parte del país Las bajas temperaturas golpean en diez distritos y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre los riesgos para distintos grupos de personas. Por Agregar C5N en









Gran parte del país vive una semana con ola de frío. Télam

El invierno comienza su despedida, pero no quiere irse sin una última función: en distintas partes del país se vive una ola de frío que incluye alertas amarillas por viento y nevadas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al tiempo que hay aviso amarillo por temperaturas extremas. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, los termómetros a la baja se suman a un cielo en el que no se verá el sol durante varios días.

El organismo lanzó aviso amarillo por nevadas en Mendoza. Las áreas afectadas son Junín, General Alvear, Rivadavia, las zonas bajas de San Rafael y Malargüe y los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

En Neuquén, en tanto, la totalidad del territorio se encuentra bajo alerta amarilla. En la parte este, es solamente por viento, en los departamentos de Confluencia, Añelo, Pehuenches y Picún Leufú. En el resto de la provincia, por su parte, el aviso es por viento y nevadas, con valores previstos de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Mendoza y Neuquén, afectadas por vientos y nevadas. SMN Además, hay alerta amarilla por frío extremo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este de Chubut, centro y sur de La Pampa, noroeste de Neuquén, sur y oeste de Mendoza, la totalidad del territorio de San Juan, centro de La Rioja, centro oeste de Córdoba, Monte Caseros en Corrientes, y las zonas serranas y de la bahía de Samborombón en Buenos Aires.

En estas áreas, las bajas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Diez distritos bajo alerta meteorológica por frío extremo. SMN Alerta amarilla por frío extremo: el pronóstico del clima para este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores Buenos Aires enfrenta una semana fría en la continuidad climática del domingo, con cielo parcialmente nublado y una temperatura que oscila entre los 4° y 12°, con vientos del este. La ola de frío se extenderá durante la semana con nubosidad creciente, que hará que el sol salga de la vista durante varios días. Entre miércoles y jueves podría haber precipitaciones leves y aisladas, mientras que la temperatura máxima no superará los 15°. La semana sigue fría en la Ciudad de Buenos Aires. SMN