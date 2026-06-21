Llegó el invierno: se espera un domingo frío y hay alerta naranja por viento El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió aviso por ráfagas de más de 110 kilómetros por hora en una jornada gélida y con cielo cubierto que da inicio a la estación más helada del año. Por Agregar C5N en









El viento golpea con fuerza este domingo en varias zonas del país.

Comienza el invierno y el país afronta un domingo frío, clásico de esta fecha, con un componente adicional: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja por vientos, con ráfagas de más de 110 kilómetros por hora.

El organismo lanzó también aviso amarillo por viento para la zona cordillerana de Jujuy, Salta y sur de San Juan, que se eleva a naranja en Catamarca, La Rioja y el norte sanjuanino.

En la misma línea, en zonas más bajas, hay alerta por viento zonda: amarilla en Jujuy y la precordillera del sur de San Juan y naranja en el norte sanjuanino, centro de La Rioja, el monte del centro de Catamarca y los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma, San Carlos, en Salta; y de Santa María y Tafí del Valle, en Tucumán.

El área será afectada por viento zonda intenso con velocidades entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Seis provincias bajo alerta meteorológica en el comienzo del invierno. SMN Sin alertas: el pronóstico del clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores La llegada del invierno afecta con normalidad al estuario del Río de La Plata, con una jornada de domingo fría y nublada, con temperatura que oscilará entre los 9° y 14° y cielo cubierto, con vientos leves.

El SMN anticipa una semana en el mismo tenor, con una máxima que no superará los 13°, aunque el cielo iría despejándose hacia el fin de semana. Se viene una semana fría en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN