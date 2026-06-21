21 de junio de 2026 Inicio
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Llegó el invierno: se espera un domingo frío y hay alerta naranja por viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió aviso por ráfagas de más de 110 kilómetros por hora en una jornada gélida y con cielo cubierto que da inicio a la estación más helada del año.

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El viento golpea con fuerza este domingo en varias zonas del país.

El viento golpea con fuerza este domingo en varias zonas del país.

Comienza el invierno y el país afronta un domingo frío, clásico de esta fecha, con un componente adicional: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja por vientos, con ráfagas de más de 110 kilómetros por hora.

En La Pampa la temperatura mínima descenderá a los -1 durante la semana. 
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El organismo lanzó también aviso amarillo por viento para la zona cordillerana de Jujuy, Salta y sur de San Juan, que se eleva a naranja en Catamarca, La Rioja y el norte sanjuanino.

En la misma línea, en zonas más bajas, hay alerta por viento zonda: amarilla en Jujuy y la precordillera del sur de San Juan y naranja en el norte sanjuanino, centro de La Rioja, el monte del centro de Catamarca y los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma, San Carlos, en Salta; y de Santa María y Tafí del Valle, en Tucumán.

El área será afectada por viento zonda intenso con velocidades entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Seis provincias bajo alerta meteorológica en el comienzo del invierno.

Seis provincias bajo alerta meteorológica en el comienzo del invierno.

Sin alertas: el pronóstico del clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

La llegada del invierno afecta con normalidad al estuario del Río de La Plata, con una jornada de domingo fría y nublada, con temperatura que oscilará entre los 9° y 14° y cielo cubierto, con vientos leves.

El SMN anticipa una semana en el mismo tenor, con una máxima que no superará los 13°, aunque el cielo iría despejándose hacia el fin de semana.

Se viene una semana fría en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Se viene una semana fría en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

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