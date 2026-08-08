El fin de semana continúa con clima frío en las mañanas pero agradable por las tardes El comportamiento previsto para el mes muestra una característica típica del invierno: grandes diferencias entre las temperaturas mínimas y máximas. Por Agregar C5N en









Sábado y domingo estará frío por las mañanas.

El segundo fin de semana de agosto de 2026 estará marcado por las bajas temperaturas durante las primeras horas del día

El ingreso de una masa de aire frío provocará un descenso de las temperaturas.

El frío continuará durante los primeros días de la segunda semana de agosto

Durante la tercera semana se esperan jornadas con temperaturas más elevadas, con máximas de hasta 18°C. El fin de semana continúa con clima frío en las mañanas pero agradable por las tardes: las jornadas del 8 y 9 de agosto estarán marcadas por las bajas temperaturas durante las primeras horas del día, aunque las condiciones serán más templadas en horas vespertinas. El ingreso de una masa de aire frío provocará un descenso térmico que se sentirá especialmente el domingo.

Después de una semana con lluvias y tormentas en distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el tiempo tenderá a estabilizarse durante el fin de semana. Sin embargo, el frío continuará siendo el principal protagonista. Los valores previstos para el resto del mes muestran que el octavo mes del año tendrá una evolución cambiante, con jornadas de frío intenso y períodos en los que los registros térmicos volverán a subir. Después del descenso térmico de la primera mitad del mes, los valores podrían recuperarse progresivamente. Para el domingo 16 se estima una máxima de 15°C y una mínima de 13°C.

Durante la tercera semana también se esperan jornadas con indicadores térmicos más elevados. El lunes 17 podría alcanzar los 18°C, mientras que el martes 18 tendría una máxima similar, aunque con una mínima cercana a los 9°C. El pronóstico extendido anticipa una nueva recuperación hacia la última semana de agosto. Entre el 23 y el 29 de agosto, las máximas podrían ubicarse entre los 16°C y los 19°C. Por ahora, el cierre de agosto también aparece con marcas moderadas. Para el domingo 30 se prevé una máxima de 17°C y una mínima de 10°C, mientras que el lunes 31 podría alcanzar los 18°C.

Así sigue el clima el fin de semana de agosto 2026 El sábado 8 de agosto se presentará con temperaturas bajas y condiciones más estables. De acuerdo con el informe meteorológico, la temperatura mínima será de alrededor de 6°C, mientras que la máxima llegará a los 12°C. La jornada comenzará fría, por lo que se espera un ambiente invernal durante las primeras horas. Con el correr de la mañana, ls indicadores térmicos irán en ascenso y la tarde tendrá un clima más agradable, aunque sin dejar atrás el frío característico de esta época del año. El registro previsto para este sábado se encuentra dentro de los valores habituales para agosto, aunque será inferior al de los primeros días del mes, cuando las máximas habían alcanzado entre 18°C y 20°C.

El domingo 9 de agosto llegará con un panorama todavía más frío. La temperatura mínima podría ubicarse en torno a los 4°C, mientras que la máxima alcanzaría los 13°C. De esta manera, el segundo fin de semana de agosto terminará con una mañana fría y una tarde algo más agradable. La diferencia térmica entre ambos momentos del día será importante y se sentirá especialmente durante las primeras horas. El descenso del rango térmico estará relacionado con el ingreso de una nueva masa de aire frío después del sistema de baja presión que generará lluvias y tormentas durante la semana.

El descenso ambiental no terminará con el fin de semana. El pronóstico anticipa varias jornadas con temperaturas bajas durante la segunda semana de agosto. Para el lunes 10 de agosto se espera una mínima de 4°C y una máxima de 11°C. El martes 11 el tiempo se mantendrá en niveles similares, con registros de entre 5°C y 11°C. El miércoles 12 de agosto la mínima podría ubicarse en 7°C y la máxima nuevamente rondaría los 11°C. El jueves 13 se mantendría un escenario parecido, con valores de entre 7°C y 11°C. Recién hacia el viernes 14 comenzaría a observarse una recuperación del clima, con una máxima estimada de 13°C. El sábado 15, en tanto, podría registrarse una mejora más marcada, con una máxima de 15°C y una mínima de 11°C.