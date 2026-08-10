10 de agosto de 2026 Inicio
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El Gobierno calificó el paro universitario como "político" y afirmó que "no responde a un reclamo genuino"

El Ministerio de Capital Humano señaló que la mesa paritaria está convocada para el 1 de septiembre y que "se ha actuado bajo la normativa vigente".

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Para el Gboerino

Para el Gboerino, el paro "no responde a un reclamo genuino".

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, salió a cuestionar el paro universitario anunciado para el próximo miércoles, al que calificó como "medida de carácter político" y aseguró que "no responde a un reclamo genuino".

Lula da Silva y Javier Milei.
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Los gremios y federaciones del sistema universitario argentino anunciaron un paro total de actividades en todo el país el 12 de agosto, "en rechazo al triple incumplimiento del Gobierno respecto del financiamiento, las pautas salariales y las partidas hospitalarias".

La medida responde a la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, la desobediencia a la medida cautelar sobre salarios y becas, y el no pago de los fondos para el funcionamiento de los Hospitales Universitarios que están contemplados en un acuerdo que el propio Gobierno firmó.

Pese a todo, desde Capital Humano señalaron en un comunicado en redes sociales que "no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional".

El secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), Emiliano Cagnacci, denunció la falta de respuesta institucional por parte de la Casa Rosada frente a la crisis del sector.

Al respecto, el referente gremial declaró: "La total indiferencia del gobierno de (Javier) Milei frente a los múltiples reclamos pendientes de las universidades nacionales parece no tener límites".

"Se enfrentan a la sociedad que marchó cuatro veces en defensa de las Universidad pública, al Congreso Nacional que hace casi 300 días votó la Ley de Financiamiento Universitario y que aún no ejecuta, a la Justicia al desobedecer la cautelar que dejó en pie la Corte Suprema y los obliga a actualizar los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras universitarios a noviembre de 2023. En definitiva, tenemos un Gobierno que le da la espalda a la democracia y se cree con la potestad de decidir qué ley se cumple y que ley no", agregó el dirigente.

Qué dice el comunicado completo del Ministerio de Capital Humano

"El Ministerio de Capital Humano informa que la mesa paritaria con los gremios universitarios, docentes y no docentes se encuentra convocada para el próximo 1 de septiembre, conforme al cronograma oportunamente establecido".

"Asimismo, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se ha actuado en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia".

"Por tal motivo, el paro anunciado para el próximo 12 de agosto constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional".

Extienden plan de lucha

La Conadu Histórica votó la continuidad del plan de lucha tras el paro del próximo miércoles, con una semana completa de paro nacional del 18 al 22 de agosto.

Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) señalan que la pérdida salarial alcanza un 28,5%, sin computar el retroactivo correspondiente.

Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA, informó: "Comienza el segundo cuatrimestre y el Gobierno mantiene una deuda salarial del 28,5% con la docencia universitaria, establecida por la Ley de Financiamiento Universitario!.

"El incremento del 21,3% firmado por rectores y federaciones alineadas y cobrado en julio no llega ni a cubrir la mitad de lo que nos deben. Por eso la asamblea de AGD UBA rechazó esta propuesta y ratificó la necesidad de un plan de lucha a fondo", agregó.

"Hay un laberinto judicial que le permite al Ejecutivo ganar tiempo mientras nuestros salarios caen por debajo de la línea de pobreza. Ni los fondos de funcionamiento ni el aumento para becas han sido girados en su totalidad. No nos dejan otro camino que profundizar la protesta", concluyó.

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