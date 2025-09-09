Otras 15 líneas de colectivo ya tienen nuevas alternativas de pago a la SUBE en el AMBA: cuáles son Rigen desde este martes y el objetivo es ofrecer a los pasajeros otras maneras de abonar el boleto para avanzar a "una movilidad urbana más moderna, accesible y conectada". Por







Otras 15 líneas de colectivo ya tienen nuevas alternativas de pago a la SUBE en el AMBA.

Un total de 15 líneas de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) incorporaron alternativas de pago a la tarjeta SUBE física y digital desde este martes, para ofrecer a los pasajeros otras maneras de abonar el boleto.

Ahora, en esas líneas de colectivos ya está permitido pagar el boleto con tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard, celulares y relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas, código QR y SUBE física o digital.

Tarjeta SUBE digital celular teléfono NPC transporte público colectivo subte tren Otras 15 líneas de colectivo ya tienen nuevas alternativas de pago a la SUBE en el AMBA. SUBE En tanto, en un comunicado del sistema SUBE, las autoridades recordaron que "en el AMBA el valor del boleto se mantiene igual que con una SUBE registrada, independientemente del medio de pago que se elija. Además, quienes viajan con SUBE registrada siguen accediendo a los beneficios sociales y a los descuentos por combinación entre colectivos de jurisdicción nacional, de CABA, trenes y subtes".

También destacaron el impacto de la medida: "La apertura del sistema SUBE representa un paso clave hacia una movilidad urbana más moderna, accesible y conectada. Al ampliar las opciones de pago, se promueve la inclusión financiera y se fortalece un ecosistema que integra transporte, tecnología y servicios financieros".

Las líneas de colectivo que incorporan nuevas alternativas de pago en el AMBA Jurisdicción nacional: 49, 57, 78, 86, 87, 88, 93, 97, 111, 127, 130, 180 y 193.

y Jurisdicción provincial: 410 y 429.