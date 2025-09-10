El Gobierno prorrogó por un año la concesión del transporte de carga en la Línea Roca La decisión fue tomada por la Secretaría de Transporte y quedó establecida mediante la resolución 55/2025 publicada en Boletín Oficial. Por







La Secretaría de Transporte de la Nación prorrogó por un año la concesión del transporte de carga en la Línea Roca. Lo hizo por medio de resolución 55/2025 publicada en Boletín Oficial donde establece la extensión del mismo hasta septiembre de 2026 con el fin de garantizar la continuidad del servicio y el normal funcionamiento del esquema logístico.

En este sentido, se considera que “a los fines de garantizar la continuidad de la prestación del servicio ferroviario de cargas en la Línea General Roca, hasta tanto se lleve adelante el nuevo esquema contractual relativo a la línea en cuestión, corresponde disponer la extensión del plazo de continuidad del Contrato de Concesión”.

"Establécese el inicio de los actos de gestión para analizar, coordinar y diseñar un nuevo esquema contractual de vinculación entre el Estado Nacional y el sector privado para la explotación del actual sector de la Red Ferroviaria Nacional integrado por la Línea General Roca (con exclusión del corredor Altamirano-Miramar y sus tramos urbanos), en los términos que las autoridades competentes eventualmente dispongan de acuerdo con el análisis antedicho y a fin de posibilitar la mayor concurrencia posible de interesados en el sector ferroviario indicado", detalla el articulo Nº 2 del decreto.

Durante el mes de julio, se le solicitó a la empresa Ferrosur Roca Sociedad Anónima que “presente una propuesta de adecuación contractual en los términos del artículo 3° de la ley 27.132 y el artículo 2° del decreto 1027/2018 - texto modificado por el decreto 478/2025 - en virtud de la proximidad del vencimiento de la concesión que opera el 10 de septiembre de 2025″.

Como consecuencia, la compañía presentó una nota el 18 de agosto a los fines de adecuar diversos aspectos de su Contrato de Concesión que contemplaban una eventual prórroga. Este miércoles, al cumplirse la fecha de vencimiento, el Gobierno avanzó en el marco de la emergencia pública en materia ferroviaria, declarada por el Poder Ejecutivo a través del decreto 525/2024.