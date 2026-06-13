Booklover Fest 3: qué es el romantasy y qué otros géneros apasionan y convocan lectores

La fantasía romántica desbordó la segunda edición del festival que reúne a amantes de la lectura en el Espacio Cultural del Sur, pero la tercera edición va más allá del romance. ¿Qué y a quiénes retratan estos mundos ficticios que despiertan tantas emociones?

De los 10 libros más vendidos en Argentina durante 2025, la mitad narran mundos de fantasía. La clásica saga de Harry Potter ideada por la británica J.K. Rowling continúa siendo un éxito, pero desde 2024 irrumpieron las historias de fantasía romántica de la estadounidense Sarah J. Maas. Su mundo es uno de los que habitaron el Booklover Fest , el festival que reúne lectoras hace casi un año.

"En sus tres sagas principales vemos a tres mujeres completamente diferentes, con tres personalidades muy, muy distintas y, sin embargo, las tres están en busca de ese poder, ese empoderamiento, que hace que todas nos sintamos identificadas en mayor o menor medida", explicó a C5N Giselle Leiva, fundadora del club de lectura The Night Court (La Corte Noche), que nació desde la necesidad de compartir el mundo de Maas con sus amigas .

En la segunda edición del Booklover Fest, Giselle personificó a Feyre, la protagonista de la saga Una corte de rosas y espinas (ACOTAR, por sus siglas en inglés) y cerró el evento bailando con Rhys, el lord hada de la Corte Noche que es clave en la historia de la joven humana. Ese es el tipo de sorpresas que pueden desarrollarse en el Booklover Fest, cuya tercera edición se desarrolla este sábado de 12 a 18 en el Espacio Cultural del Sur.

Los mundos de Maas, como la mayoría del género fantástico, siguen la organización política, social y económica de la Edad Media. Hay lores, ladys, reinas, reyes, princesas, príncipes, guardias reales, prostitutas, castillos, guerras, asesinos y magia en todas sus formas, desde hadas, cambiaformas y brujas hasta demonios y maldiciones.

Embed - Gise Leiva •Reino de Historias• on Instagram: "The Night Court club es un club de lectura que se volvió familia♥ La buena energía, las palabras lindas y el amor desinteresado por los libros hacen que esta found family sea increíble Si ya sos parte de este club, contanos qué es lo que más te gusta de ser miembro Y si aún no te sumaste al club, comentá con una y te cuento más de esta comunidad! #tncc #bailevelaris #felicidad #books #booktok #bookstagram #libros #tronodecristal #foundfamily #velaris"

Aún en una época tan lejana e inexistente, la autora cuestiona dinámicas machistas y LGBTfóbicas a través de la forma en que se relacionan sus personajes. También los hace enfrentar situaciones de vida o muerte e incluso pierden a varios seres queridos en el camino, en especial en su primera saga Trono de Cristal. En esta última, se hace más hincapié en la política que en el romance, en comparación con ACOTAR donde el erotismo tiene más espacio. Trono de Cristal es parecida a Juego de Tronos, pero sin machismo y con más magia.

La fundadora del club de lectura The Night Court consideró: "En una sociedad en la que es tan difícil sentir que encajamos y que tenemos poder, lo que logra esta autora es tratar de hacernos un lugarcito donde nos sintamos cómodas y que tenemos poder".

"Feyre de Una corte de rosas y espinas es una sobreviviente y muy resiliente, es la más chica de tres hermanas y la que mantiene a su familia viva; Celaena Sardothien de Trono de cristal es muy feroz, nada la pasa por encima, es una asesina en el primer libro y poderosa; y Bryce Quinlan de Ciudad Medialuna está muy perdida, no sabe quién es, a quiénes tener de amigos y tiene que descubrirlo en medio de un mundo donde matan a sus mejores amigos y no tiene poder", describió Giselle sobre las protagonistas y adelantó: "Las tres logran tener ese poder interno como mujeres y sentir que encajan en un lugar".

La lectora señaló que en estas historias los protagonistas masculinos son "algo externo a la mujer" y "no determinan la personalidad de la protagonista": "No las condicionan, las potencian... Tampoco son un decorado, los hombres tienen esta fuerza que ayuda a que ellas exploten. A la vez, tienen mucho desarrollo de personaje y cumplen un rol muy importante para ayudar a que la protagonista crezca".

Maas supo interpretar el pedido desesperado de las mujeres por un amor que las fortalezca y acompañe, tanto al hablar de amigas como de parejas y familia. En Una corte de llamas plateadas (2021) la escritora redimió a una protagonista furiosa y autodestructiva, ofreciéndole misericordia y perdón a través del entrenamiento físico, la meditación, las amigas y el amor incondicional y comprensivo con sus heridas. Y todavía faltan dos libros más para terminar la saga.

Giselle destacó la tranquilidad y la felicidad que le causan estas historias y los problemas cotidianos que abordan aún en un mundo de fantasía: "Todos necesitamos un poco escapar de las realidades que tenemos. Hay un montón de temas que se tocan en estos libros que son tan comunes y tan reales que hace que cuando una los lee envueltos en fantasía se vuelvan cercanos y a la vez te ayuden a escapar un poco, te ayuda a entender qué está bien y qué está mal".

No todo es romance en el Booklover Fest

La tercera edición del Booklover Fest homenajea otros tipos de romance, no solo el fantástico. Invitaron a autoras de romance contemporáneo y de época para la charla El amor en la ficción: la evolución del romance, y en otra charla abordarán el romance deportivo, que se encuentra en auge gracias a la serie Más que rivales (HBO). Sin embargo, el mundo literario es más extenso y las actividades del festival también.

"No sentimos que el romance sea el eje central de la Booklover Fest. Sí es un tema que tiene cierta convocatoria, en el intercambio de libros es uno de los géneros más buscados, pero a medida que avanzan las ediciones tratamos de dar variedad porque la idea es que sea un evento para todo tipo de lector de cualquier tipo de género", aclaró Ingrid, una de las fundadoras del festival, en diálogo con C5N. La joven participa de la organización desde la primera edición del 17 de agosto de 2025.

Embed - Booklover Fest on Instagram: "Cronograma de Actividades Ya está lista la agenda oficial de todo lo que van a encontrar en la Booklover Fest Importante: - Los stands de merch literario estarán presentes durante todo el evento. -Los espacios gastronómicos están presentes todo el evento en el segundo patio - Algunas actividades son con inscripción previa. En Historias y el feed está toda la info. Armense sus recorridos y cronogramas para aprovechar al maximo está fiesta Los esperamos #bookloverfestcapitulo3 #merchliterario #bookstagrammerargentina" View this post on Instagram

Las actividades de cada edición del festival en parte dependen de las comunidades y las personas que se comuniquen con la organización para proponer alguna dinámica, reciben sugerencias y propuestas que surjan de los intereses de lectores y lectoras. Lo central era la feria de emprendimientos inspirados en distintas sagas de libros, ya que las organizadoras son emprendedoras, pero el interés de quienes asisten terminó provocando un desborde en juegos, charlas, talleres y firmas de autores y autoras emergentes.

"Nuestro norte principal es no repetirnos y que cada edición sea distinta a la anterior; tratamos de que cada comunidad que venga a participar no se encuentre con lo que ya se encontró anteriormente", consideró Ingrid, y precisó que solo dos de siete actividades de este sábado están centradas en romance: "En esta edición traemos una experiencia de thriller, sport romance porque gustó mucho en la comunidad y está en auge, está la actividad Lectoras vs Hollywood con un club de lectura para debatir adaptaciones y qué nos gusta más".

En el Booklover Fest 2 se intercambiaron aproximadamente 500 libros y los géneros más buscados eran fantasía, romance, romantasy y, en cuarto lugar, thriller, policial o suspenso. Este último tema lo cubrieron este sábado con la charla Experiencia Thriller del club de lectura Capítulo Cero y la participación del autor Santi Speranza, quien realizará una presentación junto a la autora de fantasía y fan de Sarah J. Maas, Florencia Núñez Graiño.

Embed - Booklover Fest on Instagram: " Del libro a las redes El sábado 13 de junio, una charla para hablar de cómo las redes transformaron el vínculo entre autores y lectores, los desafíos de publicar hoy y la presencia digital en el mundo literario. Con: @ssperanza1 @flornuescritora Moderada por: @diezmilescalones De qué vamos a hablar: – Cómo viven este rol desde sus propias experiencias – Sus procesos de publicación y proyectos actuales – Los desafíos y oportunidades cuando escritura y presencia digital se encuentran Dónde: Av. Caseros 1750, CABA Cuándo: 13 de junio a las 15 hs IMPORTANTE: la charla se desarrollará en una sala con capacidad limitada. La participación es con inscripción previa, estén atentos a nuestras redes para conocer la fecha de apertura. Hasta agotar cupos. Nos vemos ahí " View this post on Instagram

La organizadora definió que el objetivo último del evento es "generar comunidad" y que todo se arma pensando en ese fin. "La idea es que exista un espacio donde los lectores puedan venir con sus disfraces, con sus outfits y todo lo que quieran hacer, que estén cómodos y se sientan en su mundo", apuntó Ingrid.

"Está muy bueno tener estos eventos como la Booklover para poder estar un poquito más cerca de este mundo de fantasía que tanto nos hace bien, de estas familias encontradas que caracterizan a los libros de Sarah J. Maas", coincidió Giselle, y pidió que todos los lectores le den una oportunidad al universo creado por la autora.

Los 10 libros más vendidos en Argentina en 2024 y 2025, según Buscalibre

2024

Trono de cristal - Sarah J. Maas Nexus - Yuval Noah Harari Hábitos atómicos - James Clear La casa Neville - Florencia Bonelli El duelo - Gabriel Rolón Comer para sanar - Doctor Bayter Tan poca vida - Hanya Yanagihara Trilogía El príncipe cruel - Holly Black La enciclopedia de los sabores - Niki Segnit Trilogía Nacidos de la bruma - Brandon Sanderson

2025

Pensar diferente: cómo convertir los retos en la mayor fortaleza - Patricia Jebsen BIOPAUSIA - Gisela Gilges La saga completa de Harry Potter - J.K. Rowling Los habitantes del aire - Holly Black Una corte de hielo y estrellas (Edición especial) - Sarah J. Maas Cuento de amor propio (2da edición) - Gisela Gilges Reino de cenizas (Edición Especial Limitada) - Sarah J. Maas Torre del alba (Edición Limitada) - Sarah J. Maas Harry Potter y el cáliz de fuego (Edición ilustrada interactiva #4) - J. K. Rowling Quicksilver - Vol. 1 (Edición especial, tapa dura con cantos pintados) - Marvel

Los Potterheads argentinos hace 14 años que tienen la Magic Meeting, la reunión anual de fans de Harry Potter que se realiza en el solsticio de invierno a lo largo de tres días. Este año se extenderá del 24 al 26 de julio: serán 72 horas con clases de magia, casamientos reconocidos por el Ministerio Argentino de la Magia, conciertos y un baile de gala.