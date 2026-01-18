Nuevo parte médico de Bastian, el niño atropellado en Pinamar: cómo sigue su salud

El Ministerio de Salud bonaerense difundió una actualización sobre el estado del menor de ocho años, quien permanece internado luego de un choque en la ciudad balnearia cuando se encontraba en una UTV.

El Ministerio de Salud bonaerense expuso un nuevo parte sobre el estado de salud de Bastian Jerez, el niño que fue atropellado en la ciudad de Pinamar cuando se encontraba en una UTV , y marcó que no se registraron cambios luego del informe que se había dado a conocer el sábado.

Según consignó La Nación, el parte médico de este domingo acerca de la condición del niño de ocho años señaló que no hubo modificaciones en su estado, luego del informe difundido el sábado, cuando marcó que el menor "permanece clínicamente y hemodinámicamente estable sin requerimiento de drogas vasoactivas. El paciente se encuentra en coma farmacológico inducido con asistencia ventilatoria mecánica".

"Se aguarda su evolución para iniciar, de manera gradual y progresiva, el descenso de sedantes conforme a la respuesta clínica" , había marcado la última actualización. El niño permanece internado en el sector de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil "Victorio Tetamanti" de Mar del Plata, con múltiples fracturas de cráneo.

El hecho se produjo el lunes alrededor de las 20, cuando se encontraba en una UTV junto a su padre, una mujer y dos menores. En ese momento, u na camioneta Volkswagen Amarok chocó contra el vehículo en la zona de La Frontera. Inmediatamente, Bastian fue asistido en una posta del Operativo de Prevención, que se realizaba a pocos metros del lugar del hecho.

En tanto, debido a la gravedad de las lesiones, el menor fue trasladado al Hospital Comunitario de Pinamar , donde fue intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades, y finalmente transportado hacia Mar del Plata con un amplio operativo.

La imputación a Maximiliano Jerez, el padre de Bastian

La Justicia solicitó la imputación del papá de Bastian Jerez, el nene de 8 años que se encuentra en grave estado, tras el fuerte choque ocurrido en la zona de La Frontera, Pinamar. La fiscalía lo acusó del delito de lesiones culposas agravadas, al igual que a los conductores la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente.

Maximiliano Jerez, el nuevo imputado en la causa, fue acusado de ser el responsable de que el menor no estuviera atado con cinturón de seguridad al momento del hecho.

“Sinceramente, no tengo palabras, estoy pasado por el momento más feo de mi vida. Mi hijo es lo más lindo que tengo, lo más preciado de mi vida”, expresó Maximiliano a la salida del Hospital Comunitario de Pinamar, donde el menor permaneció internado en Terapia Intensiva desde el lunes hasta ser trasladado a Mar del Plata.

Y agregó: “Cuando pasó el accidente se me fue el mundo abajo. Quiero lo mejor para mi hijo. Trabajo todo el año, vengo con mi hijo a pasar una semana, a que disfrute de la playa... Nunca nadie se imaginaría que pueda pasar un accidente así”.

Mientras tanto, las autoridades continúan realizando peritajes sobre los dos vehículos involucrados en el choque. Ambos quedaron secuestrados a fin de determinar cómo fue la mecánica del choque.